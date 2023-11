Na receita de hoje trazemos um prato leve e fácil de confeccionar: Sopa de Feijão verde. Já que falamos de feijão você pode dar uma olhada no feijão nhemba.

Rendimento: 2 litros (8 copos)

Ingredientes que irá precisar

Batata

Cebola

Tomate

Feijão verde fresco

Tempero que gosta

As quantidades variam. Caso seja inexperiente na matéria, use as quantidades deste receita.

Como Preparar Sopa de Feijão Verde

Numa panela de ~3 litros…

Leve para ferver 1 litro e meio de água e adicione:

3 batatas grandes, cortadas em pedaços

2 tomates médios, cortados em pedaços

2 cebolas grandes, cortadas em pedaços.

Cozinhe por 30 minutos ou até que os vegetais estejam macios.

Depois faça um puré bem fino usando o material que estiver ao seu alcance.

Adicione um 1/2 kg de feijão verde fresco, cortado transversalmente em fatias finas.

Cozinhe por cerca de 10 minutos até que os feijões estejam macios.

A questão do tempero deixo ao seu critério!

Sirva em taças ou pratos de sopa grandes.

Bom apetite!

