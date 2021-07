Como Preparar Sopa de Feijão

Sopa é uma comida líquida ou pastosa. Geralmente é confeccionada com ingredientes diversificados. A receita escolhida para hoje é Sopa de Feijão.

Tipo: Sopas

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: sopa,feijão,caldo,creme

Porção da receita: 4

Calorias: 200

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT10M

Tempo total: PT20M

Ingredientes da receita:

Água

Alho

Feijão

Cebola

Sal

Pimenta do reino

Instruções de receita: Refogue em uma panela, o alho amassado e a cebola picada. Em seguida, acrescente o feijão com caldo e água. Mexa os ingredientes, e em seguida coloque e bata no liquidificador até criar uma consistência homogênea. Coloque o caldo novamente a panela e deixe cozinhar por 5 minutos até engrossar. Tempere o caldo com sal e pimenta do reino. Sirva quente. Bom apetite.