Como Preparar Sorvete de Travessa

Sorvete é uma sobremesa gelada à base de lacticínios, como leite ou nata, à qual é adicionada fruta ou outros ingredientes e sabores. Para hoje temos Sorvete de Travessa.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: sorvete,travessa,doce

Porção da receita: 10

Calorias: 506

Tempo de preparo: PT2H

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT2H30M

Ingredientes da receita:

Leite

Leite condensado

Leite de coco

Açúcar

Coco ralado em flocos

Raspas de chocolate ao leite

Chocolate ao leite

Creme de leite

Instruções de receita: No liquidificador bata o leite condensado, o leite de coco, o leite, o creme de leite e o açúcar até ficar homogéneo. Adicione o coco e misture com uma colher. Em uma pírex média despeje o conteúdo e leve ao congelador por 2 horas, até firmar. Para a cobertura, derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e misture o creme de leite. Espalhe a cobertura sobre o sorvete. Decore a sobremesa com coco ralado e raspas de chocolate. Sirva e bom apetite.