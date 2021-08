Tem sobras de arroz? Então prepare esta receita surpreendente – soufflé de arroz.

Ingredientes

manteiga – 1 c. de chá (+ 25 g)

sobras de arroz – 400 g (2 chávenas)

leite meio-gordo Pingo Doce – 200 ml

mistura de queijos ralados para gratinar – 100 g

queijo Parmigiano Reggiano DOP Iguarias Pingo Doce – 60 g (4 c. de sopa)

cebolinho fresco – 2 c. de sopa

salsa fresca – 1 c. de sopa

ovos M Pingo Doce – 4 unid.

sal – 2 c. de café

noz-moscada Pingo Doce – q.b.

pimenta de moinho Pingo Doce – q.b.

Preparação

Passo 1

Pré-aqueça o forno a 180 °C, na função calor estático.

Passo 2

Unte muito bem as formas para o soufflé com uma colher de sopa de manteiga.

Passo 3

Coloque as sobras de arroz numa taça, adicione o leite aquecido com a restante manteiga e misture bem. Junte os queijos e as ervas aromáticas picadas e envolva até estar tudo bem combinado.

Passo 4

Separe as gemas das claras.

Passo 5

Desfaça as gemas e adicione-as ao preparado de arroz. Tempere com metade do sal e uma pitada de noz-moscada e de pimenta moída na altura.

Passo 6

Bata as claras em castelo com o restante sal e envolva-as delicadamente no preparado anterior. Distribua pelas formas e leve ao forno durante cerca de 40 minutos.