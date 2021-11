Como Preparar Tapioca com Calabresa

Tapioca é a fécula extraída da mandioca, normalmente preparada em forma granulada. É um prato típico do Brasil. Na receita de hoje trazemos Tapioca com Calabresa. Veja o passo a passo.

Tipo: Recheados

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: tapioca,calabresa,recheado

Porção da receita: 2

Calorias: 387

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT40M

Ingredientes da receita:

Farinha para tapioca

Cheiro verde

Cebola

Linguiça calabresa

Óleo

Água

Alho

Sal

Instruções de receita: Massa: Coloque em uma tigela, a farinha de tapioca e adicione a água aos poucos até cobrir e ficar dois dedos acima. Deixe guardada de um dia para o outro. Retire toda a água com a ajuda de um pano limpo sem deixar excesso. Esfarele essa massa com as mãos. Passe pela peneira e acrescente o sal. Em uma frigideira anti-aderente, modele a tapioca como se de uma panqueca se tratasse. Assim que estiver pronta, a massa estará unida. Vire de imediato e deixe secar do outro lado. Recheio: Em uma panela com o óleo, doure o alho e a cebola, adicione a linguiça e deixe ficar bastante crocante. Coloque o cheiro verde e desligue o fogo. Utilize o recheio quente e coloque na tapioca. Bom apetite.