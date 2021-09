Como Preparar Torta de Bis Gelada

Torta é um doce cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados. Na receita de hoje trazemos Torta de Bis Gelada. Confira.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: torta,bis,doce

Porção da receita: 6

Calorias: 404

Tempo de preparo: PT2H

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT2H35M

Ingredientes da receita:

Manteiga

Clara

Bolacha amanteigada sabor chocolate

Leite fresco

Leite condensado

Doce de leite

Chocolate ao leite

Creme de leite

Chocolate Bis

Instruções de receita: Triture as bolachas no liquidificador. Despeje em uma tigela e misture com a manteiga e a clara. Forre o fundo de uma fôrma de aro removível e leve ao forno alto, pré-aquecido por aproximadamente 8 minutos. Retire e deixe esfriar. Bata no liquidificador, o leite condensado e o doce de leite até a mistura ficar homogénea. Junte o creme de leite e bata por mais 5 minutos. Misture o Bis picado e espalhe sobre a massa. Leve ao congelador por 2 horas. Misture o chocolate com o creme de leite e espalhe sobre a torta. Desenforme, decore com o Bis e sirva. Saboreie esta doce receita.