Como Preparar Torta de Chocolate e Leite Condensado

Torta é um doce cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados. Veja o passo a passo da receita: Torta de Chocolate e Leite Condensado.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: torta,chocolate,leite condensado,doce

Porção da receita: 6

Calorias: 455

Tempo de preparo: PT4H

Tempo de cozimento: PT50M

Tempo total: PT4H50M

Ingredientes da receita:

Manteiga

Bolacha maisena

Leite

Bolacha coberta de chocolate

Chocolate ao leite

Chocolate meio amargo

Gelatina em pó sem sabor

Creme de leite

Leite condensado

Instruções de receita: Para a massa:Bata a bolacha maisena no liquidificador até triturar. Transfira a bolacha triturada para um recipiente, adicione a manteiga e misture até formar uma pasta húmida. Forre uma fôrma de aro removível média com a massa e leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 8 minutos até firmar.Para o recheio:Derreta os chocolates em banho-maria ou até mesmo no micro-ondas. Transfira para o liquidificador, adicione o creme de leite, o leite condensado e bata durante 1 minuto. Reserve. Misture a gelatina com o leite e dissolva em banho-maria. Despeje no creme do liquidificador e bata rapidamente. Espalhe sobre a massa na fôrma e leve à geladeira por 4 horas. Retire, desenforme e decore as laterais com as bolachas cobertas de chocolate.Para a calda:Misture o leite condensado com o creme de leite e decore a torta. Sirva e saboreie este doce.