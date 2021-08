Como Preparar Torta Gelada de Café e Chocolate

Torta é um alimento cozido ao forno, feito com massa de farinha e recheado com ingredientes variados. Torta Gelada de Café e Chocolate é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: torta,chocolate,café,doce

Porção da receita: 7

Calorias: 488

Tempo de preparo: PT3H

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT4H

Ingredientes da receita:

Bolacha maisena

Manteiga

Clara

Água

Creme de leite fresco

Café solúvel

Gelatina em pó sem sabor

Açúcar

Chantilly

Chocolate meio amargo

Instruções de receita: Triture as bolachas no liquidificador e transfira para uma tigela. Misture com a manteiga e a clara até formar uma massa húmida e forre o fundo e laterais de uma fôrma de aro removível diâmetro. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 10 minutos. Reserve e deixe esfriar. Em uma panela, em fogo baixo, aqueça o creme de leite fresco até levantar fervura. Bata no liquidificador com o café, o açúcar, o chocolate e a gelatina dissolvida na água conforme as instruções da embalagem até dissolver e homogeneizar. Espalhe sobre a massa e leve à geladeira durante 3 horas. Desenforme e cubra com o chantilly, usando um saco de confeitar para decorar. Decore com o chocolate derretido em fio e sirva. Saboreie a sobremesa.