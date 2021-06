Como Preparar Trufas de Chocolate

Trufa é um doce que tem uma casquinha crocante de chocolate coberta por cacau em pó e um recheio feito com um creme. Na receita de hoje trazemos Trufas de Chocolate.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: trufas,chocolate,doce

Porção da receita: 8

Calorias: 580

Tempo de preparo: PT26H20M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT26H50M

Ingredientes da receita:

Manteiga

Conhaque

Chocolate meio amargo

Creme de leite sem soro

Instruções de receita: Pique o chocolate meio amargo e separe-o em duas partes iguais, reserve uma das partes. Transfira a outra parte para uma tigela refratária e leve o chocolate para derreter em banho-maria. Leve uma panelinha com um pouco de água ao fogo médio. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e encaixe uma tigela com chocolate sobre a panela para que possa derreter. Assim que derreter, retire a tigela da panela. Junte o creme de leite e misture bem. Adicione a manteiga, em temperatura ambiente, e o conhaque. Misture bem, leve à geladeira para descansar por 24 horas. Retire da geladeira e, com o auxílio de uma colher, faça bolinhas. Leve as bolinhas à geladeira e deixe por 1 hora. Derreta o chocolate restante em banho-maria. Coloque o chocolate em pó em um prato raso. Mergulhe as bolinhas no chocolate derretido e retire-as com um garfo. Deixe o excesso escorrer bem para dentro do recipiente. Decorre como preferir. Transfira as trufas para uma bandeja grande, cubra com papel aderente e leve para a geladeira por mais 1 hora. Sirva e saboreie as trufas.