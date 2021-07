Como Preparar Trufas de Leite Nido

Trufa é um doce que tem uma casquinha crocante de chocolate coberta por cacau em pó e um recheio feito com um creme. Hoje trazemos Trufas de Leite Nido.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: trufas,leite nido

Porção da receita: 8

Calorias: 561

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Leite condensado

Chocolate ao leite

Leite em pó Nido

Creme de leite sem soro

Instruções de receita: Coloque na batedeira o leite condensado, e meia lata de leite em pó Nido, e bata até a mistura ficar homogénea. Acrescente na batedeira o creme de leite e o restante do leite em pó Nido e bata novamente. Assim que a mistura estiver no ponto, desligue e reserve. Pique barra de chocolate em pedaços e derreta em banho maria. Mexa sempre até o chocolate todo derreter. Assim que o chocolate estiver derretido totalmente retire a panela da água quente. Coloque em outra panela com água gelada e mexa até esfriar. Pegue suas forminhas de trufas e passe a primeira camada de chocolate. Espalhe bem e leve à geladeira para endurecer. Assim que estiver dura a primeira camada passe novamente mas uma camada de chocolate derretido e leve novamente à geladeira para endurecer. Retire da geladeira e coloque o recheio. Feche a trufa com uma camada do chocolate derretido e leve para geladeira para endurecer. Após endurecer, desenforme e sirva.