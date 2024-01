Higiene bucal porquê e como fazê-la?

Existem algumas medidas muito simples que cada um de nós pode tomar para diminuir significativamente o risco do desenvolvimento de cáries, gengivite e outros problemas bucais.

A Prevenção é a maneira mais económica e menos dolorosa de se cuidar da saúde bucal, Visitas semestrais preventivas ao médico dentista, é indicada para realizar uma manutenção profissional da sua higiene e proporcionar um sorriso saudável e bonito;Siga sempre a orientação do seu médico dentista.Ao se fazer prevenção estamos evitando o tratamento de problemas bucais que se tornariam graves e possivelmente doloridos.

Escovação deve ser feita sempre após as refeições, utilize escova de cerdas macias, arredondadas e cabeça pequena, para não traumatizar bochechas e língua, e facilitar a limpeza dos dentes do fundo;

A higiene bucal é simplesmente a prática de manter os dentes,língua, gengivas e bochechas limpos e saudáveis porque as bactérias estão presentes em grande quantidade nesses lugares;Ter seus dentes e gengivas saudáveis é fundamental para o seu bem-estar geral.

Lembre-se de realizar sempre uma escovação noturna, pois durante o sono a temperatura da boca aumenta, a produção da saliva diminui e as bactérias encontram um ambiente propício para se multiplicarem. É necessário que não haja pressa; devemos caprichar na escovação realizada à noite, após o jantar ou antes de dormir, limpando todos os dentes, primeiro limpe entre os dentes usando o fio dental e, em seguida, use a escova com pasta dental, sempre em pequena quantidade . Esse processo deve demorar cerca de 10 minutos. O uso de enxaguantes bucais também é indicado, pois hoje em alguns há substâncias que evitam a aglomeração das bactérias.

Não se esqueça de higienizar a língua, o ideal é que comece escovando e limpando à partir da ponta da língua, parece estranho porém desta forma você evita que se engasgue.

Use o enxaguatório bucal, quando remomendado por seu médico dentista, na forma com que ele te orientar, o uso correto de enxaguantes bucais podem ser de grande ajuda na manutenção da sua saúde bucal.

O auto cuidado diário preventivo, como uma boa escovação e o uso correto do fio dental, ajudam a evitar doenças, o fio dental é imprescindível para uma boa higiene bucal. Com o auxílio do fio dental é possível remover os resíduos alimentares de áreas onde a escova dental por vezes não consegue remover (entre os dentes). Ele deve ser usado antes da escovação, entre todos os dentes;

Alimente-se de forma adequada, consumindo alimentos ricos em fibras e grãos, frutas, verduras, legumes e proteínas. Devemos evitar alimentos açucarados e gordurosos, pois estes podem facilitar o aparecimento de cáries e inflamação da gengiva;

Evite o cigarro, pois pessoas que fumam têm maior probabilidade de desenvolver doença gengival grave, visite o seu médico dentista regularmente de seis à seis meses.

Lembre-se “A sua Saúde Bucal está integralmente ligada com a sua Saúde Geral”

Denner E. Oliveira – Dentista especialista em Saúde Coletiva