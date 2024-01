Homens de Maputo

O Texto à Seguir não foi escrito pelos autores do MMO, pelo que não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo.

HOMENS DO BENFICA

Acordam cedo pra fingir que estão na paragem a espera de chapa, mas nunca sobem. Vivem caçando carteiras de senhoras e crianças, para darem o bote. Não gostam muito de banho, mas vestem roupa limpa… No fim do dia já não reconhecem ninguém por causa da babalaza.

HOMENS DO CHAMANCULO

Pensam que são da cidade, gostam de gingar porque são motoristas de chapa 100. Se acham patrões, mas tem o azar de ter cobradores muhives. Vivem fazendo ultrapassagens só…

HOMENS DE MAGOANINE

Vêem da cidade, muitos foram tirados dos terraços do Alto-Maé e da Malanga. Gostam de vender frutas em txova xi ta duma… e também vendem recargas. Também gostam de vender combustível em garrafinhas.

HOMENS DO BAGAMOYO

Vivem onde o sol faz a curva… Lugar perdido e longe pra caramba… Gostam de vender pastinhas, doces e bolachas. Não sonham em mudar de profissão nunca… não sei porque.

HOMENS DA MATOLA

Acham que são fofinhos, mas não tem nada disso. Gingam porque podem ir a pé ao Mimos, Komuxama, O Nosso Cantinho e o K-Slixe, sem pensarem em gastar dinheiro de chapa, já que tá tudo na Matola… não interessa onde, mas está na Matola. Nas noites se divertem com seus familiares e vizinhos.

HOMENS DA LIBERDADE

Estudam um pouco… Gostam de beber… Tem dinheiro mas não trabalham, apanham aonde? São um pouco parecidos com os da Matola.

HOMENS DA MALANGA

Como estão próximos do Alto-Maé, pensam que empresários… E como vivem ao lado de mulatos e mulatas, pensam que todos na área tem a mesma raça. Uns saem de casa bem txunados, pra venderem discos piratas na praça… e outros vestem aquelas roupas pálidas pra pegaram as suas chaves e concertarem carros avariados. Estão rodeados de carros estragados e esgotos. Em casa, gostam muito de vender carvão e lenha.

HOMENS DA MALHANGALENE

Gostam de vender sapatos usados, pastas usadas e bonecos de pelúcia gastos, no meio do passeio… Gostam também de vender pão com rachel…

HOMENS DA COOP

São amigos dos da Malhangalene. Mas estes são matrecos. Tem muito medo de mulheres… Muitos deles são virgens…

HOMENS DA SOMMERSCHIELD

Só conhecem caminho até Shoprite. Gingam até parece que não tocam o chão… Mas são tão sozinhos que batem papo com seus cachorros e gatos.

HOMENS DA POLANA CANIÇO

Matlanga dzixas… bebem até não conseguiram achar o caminho de casa!!!

HOMENS DO BAIRRO FERROVIÁRIO

Gostam de impressionar a vizinhança… Sempre que saem de casa, tem carro diferente… enquanto são carros de clientes… Gingam para o inglês ver, enquanto são mecânicos de longa data. São tão cacatas que preferem beber água só para poupar.

HOMENS DO ALTO MAÉ

Gostam de shofar com sapatilhas. Pensam que ter sapatilha de marca é tudo na vida. Gostam de ficar sentados nas escadas, pra verem suas vizinhas passarem… São sonhadores, sonham em ir aos Estados Unidos, por isso que só escutam músicas americanas…

HOMENS DA POLANA

Coitados, vivem em agonia, pois não sabem que virão ou não demolir suas casas… Mas muitos acabam vendendo suas casas e vão parar no Malhampsewene.

HOMENS DE MALHAMPSWENE

São os mesmos da Polana!!!

HOMENS DE XIQUELENE

Não sabem falar português… Mas sonham em estar em um escritórios mas acabam virando modjeiros… Os caras roubam pah, roubam tudo… Bolsas, telefones, plásticos com mercadorias, e tudo que for preciso… Basta fazer a 7ª classe, já tem a formação completa. Fazem muita confusão, e chega a parecer que estão toda hora em greve… Gostam de espectáculos de promoção de produtos… até dançam, como dançam… Gostam de vender lencinhos, tocas, alfinetes, corta-unhas, marcadores, água, gelinhos, fizz, frozy e outros!

HOMENS DO MAXAQUENE

Não gostam de estudar, só gostam de violar suas vizinhas… De dia passam tempo vendo televisão e dormindo, para de noite fazerem seus trabalhos. Roubam tudo o que acham na frente, até calcinhas… pra farezem fardo e venderem pra as mamanãs do Compone. Sonham em trabalhar com nigerianos…

HOMENS DO INHAGÓIA

Não querem saber de ir a escola, muitos nem 7ª classe, tem… Sonham em trabalhar na baixa, mesmo que seja pra ser gaigai.

HOMENS DO COMPONE

Parecem amigos da Lurdes Mutola…. correm pah,… passam a vida a correr, fugindo da polícia camarária. Vende qualquer coisa. Cheiram calamidade.

HOMENS DE HULENE

Falam muito mal português, vestem qualquer coisa, mas bebem muito bem… gosta de vender perfumes piratas e celulares chineses na baixa.

HOMENS DE MALHAZINE

Passam o dia todo passeando… Sonham em ser cobradores ou então modjeiros, pra eles tanto faz… Quando estão em casa, ficam tocando música no volume máximo das 6h as 20h sem parar… Acham que a vizinhança adora as tais músicas. Gostam de beber e fumar o que lhes aparece.

HOMENS DE LAULANE

Ficam nas paragens a partir das 5h, dizem que querem fazer ligações, mas nem 1,00 metical no bolso tem… Logo cedo parecem chaminés ambulante de tanto cigarro que ingerem… Ficam esperando que alguém abra a janela, para arrancar o celular. Sonham em abrir internet café, mas só sonham. Muitos partiram a caneta muito cedo, e poucos lutam pra ir a faculdade.

HOMENS DO T3

A ku KENHA??? A ku YIVHA??? Agem como se fossem nigerianos, até ensaiam sotaque pra paquerar meninas emocionadas e interesseiras. Vivem mal, comem mal, mas vestem bem.

HOMENS DE MATENDENE

Estão sempre com babalaza… mas tem o mesmo comportamento que os homens do T3.

HOMENS DE LUIS CABRAL

Como gostam de greves, pra se apoderarem de bens alheios!!! Gostam de carregar malas e sacos de viajantes… Pois assim conseguem um dinheirinho pra comprar gelinho de álcool.