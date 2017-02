Júlia Duarte Está Grávida

Mais uma cantora moçambicana vai brevemente entrar para o clube das mães neste ano. Júlia Duarte está gravida de alguns meses do seu primeiro filho, segundo informações do programa Whatsaap da Top TV.

A cantora beirence (que faz parte da lista das artistas mais bonitas de Moçambique em 2012), ganhou certa notoriedade ao participar do reality show musical Fama Show, da STV, tendo mais tarde começado carreira profissional como cantora ao lado da Didácia. O pico do sucesso chegou com All I Need, música que é hoje uma das mais conhecidas da cantora e que a consolidou como intérprete de Zouk.

Nada se sabe sobre o pai da criança, uma vez que a cantora nunca apareceu acompanhada por ninguém publicamente, mas especulações não faltam.