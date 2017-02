Médica revela os riscos de usar telefones celulares no banheiro

Muitos de nós temos o hábito de usar o smartphone quando estamos sentados no banheiro a fazer as necessidades. Um estudo da Sony concluiu que 75% dos norte-americanos verificaram seus celulares no banheiro, e pesquisas anteriores apontaram que metade das pessoas tem este hábito.

No entanto, esta é uma péssima ideia, já que expõe o celular a bactérias prejudiciais, que podem causar e espalhar doenças.

Em uma entrevista para a SBS, a Dra. Anchita Karmakar explicou: “Partículas de ar e de água se aderem às pequenas entradas dos telefones celulares”.

“Além disso, as capinhas geralmente são feitas de borracha, o que ajuda a criar um ambiente quente e agradável para as bactérias”.

O problema piora pelo fato de que muitos de nós usam o telefone durante as refeições, aumentando a chance de infecções.

A Dra. Karmakar disse: “Mesmo que você não use o telefone enquanto está sentado no vaso sanitário, você ainda está com ele nas mãos quando entra e sai do banheiro, e isso é suficiente para que as bactérias fiquem no celular enquanto você ainda não lavou as mãos”.