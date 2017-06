Já fizemos aqui uma breve apresentação da Capulana e do Kente, tecidos que estão sempre presentes quando se quer falar de moda africana. Creio que alguns de vocês já deve ter visto as várias galerias de fotos de roupas e acessórios de capulana que temos publicado mensalmente. Hoje vamos dar continuidade à nossa viagem pelo mundo da moda africana, mostrando alguns modelos lindíssimos de blusas feitas de Capulanas e do Kente.

Vocês já podem imaginar a maravilha que sairá da mistura da arte do tecido da capulana com a magia do Kente. Como sempre tenho feito, escolhi modelos diversos para que possa ir ao encontro dos gostos da maioria de vocês. Curtam as fotos, partilhem e que sirvam de inspiração para seus modelitos futuros!

Créditos das fotos: Zaba Designs, Mange Kimabi, Style DB Yash

Modelos de Blusas de Capulana e Kente