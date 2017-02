Iris Santos e os Vestidos de Capulana

Aqui estou mais uma vez para falar da capulana, um trend em Moçambique e que aos poucos vai ganhado o mundo. Desta vez eu quero apresentar a todos o trabalho fantástico da Iris Santos, designer portuguesa que vive em Moçambique, onde tem sido responsável por alguns dos mais lindos vestidos de capulana que já vi.

Vamos à apresentação oficial retirada do site oficial da designer:

[quote]

Íris Margarida Rodrigues de Almeida Santos nasceu em Lisboa a 13 de Janeiro de 1986. É uma estilista portuguesa radicada desde 2011 em Moçambique.

Em 2011 ela conhece o cantor moçambicano Stewart Sukuma, que estava em digressão pela Alemanha, e se apaixonam, decidindo então mudar-se no mesmo ano para Maputo, Moçambique.

Em 2012 Iris Santos apresenta a sua primeira colecção na Alemanha e em Moçambique. Através de diversos programas de televisão ela mostra a capulana de uma nova forma, isto é, numa fusão de estilos, como o clássico europeu o feminino brasileiro e por vezes com alguns tecidos indianos comprados por ela própria numa viagem à India.

Iris Santos não cria só vestidos, mas esse é um assunto que certamente trarei noutros artigos. Você pode saber mais sobre a Iris Santos e seu trabalho no seu website oficial.

Como poderemos ver nas fotos que preparei, Iris Santos cria vestidos convencionais de origem europeia, com a particularidades destes serem feitos através do tecido da capulana. As fotos dos vestidos foram retiradas da página da designer no Facebook, e adivinhem quem é a nossa modelo principal…

Estes são alguns dos vários vestidos de capulana com a mão da Iris Santos, que ao lado de muitas outras estilistas (conhecidas ou não), têm dado um grande contributo para a valorização da nossa capulana.

eu fico por aqui. Até ao próximo Zapping de Moda!