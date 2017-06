PARTILHA COM A MALTA

As saias curtas são grandes companheiras das mulheres que gostam de dar aquela valorizada nas pernas e frequentar ambientes mais descontraídos, sair com amigas ou simplesmente sentirem-se a vontade, você escolhe.

Felizmente, você pode juntar a sensualidade e o conforto que as saias curtas oferecem com a beleza e exclusividade do tecido da capulana, para criar saias curtas de capulana apenas para si, conforme você poderá apreciar neste artigo.

Modelos de saias curtas de capulana

1. Saia Recta de Capulana

2. Saia Balonê de Capulana

3. Saia Godê de Capulana

4. Saia Tulipa de Capulana

5. Saia Puplim de Capulana

6. Saia de Pregas de Capulana

7. Mini-Saia de Capulana

8. Saia Plissada de Capulana

9. Saia Lápis de Capulana

10. Saia Evasê de Capulana