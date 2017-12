PARTILHA COM A MALTA

Você foi convidada a um casamento e está sem ideias do que vestir? Bom, isso é bem mais normal do que parece, por isso decidimos lhe levar um pouco de inspiração com estes modelos de vestidos de capulana para você usar em casamentos.

Modelos de vestidos de capulana para casamento

Hoje não há papo furado, vamos mesmo ao que interessa: 10 modelos de vestidos de capulana para casamento, espero que encontre um modelo que lhe agrade.

1. Vestido Mullet Cigano

2. Vestido Peplum-Tubinho

3. Vestido Tubinho Curto com Racha a Frente

4. Vestido Princesa Comprido

5. Vestido Mullet Curto a Frente

6. Vestido Império Comprido

7. Vestido Sereia Comprido

8. Vestido Evasê Comprido

9. Vestido Justo Curto

10. Vestido Tubinho Curto