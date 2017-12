O final do ano está ai e com certeza você vai querer passar o revellon em grande estilo. Eu sei que o tradicional são as vestes brancas e tal, mas eu quero sugerir algo diferente para você. Que tal adoptar um estilo mais africano para este final do ano?

Modelos de vestidos de capulana para final do ano

Separei alguns modelos de vestidos de capulana bem giros para você usar na festa da virada do ano e marcar a diferença. Confira!

1. Vestido Justo com Mangas Balonê

2. Vestido Tubinho Longo com Racha à Frente

3. Vestido Princesa Curto

4. Vestido Evasê Comprido

5. Vestido Tubinho Curto

6. Vestido Fiesta com Racha do Lado

7. Vestido Tubinho Curto com Mangas Peplum

8. Vestido Imperial com Botões na Frente

9. Vestido Justo com Mangas Compridas

10. Vestido Tubinho Curto Transversal