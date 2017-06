PARTILHA COM A MALTA

Olá gordinhas. Respondendo a mais um pedido das mulheres plus size do nosso site. Desta vez seguimos com estes modelos de vestidos de capulana para gordas, já fizemos um artigo similar em 2014, mas eram lindos vestidos comuns para gordas. Este aqui é unicamente de vestidos de capulana. Vamos lá!

Modelos de vestidos de capulana para gordas

Como sempre, procuramos abranger aos mais variados estilos e ocasiões, para que nenhuma gordinha fique de fora, vamos então ver os modelos?

1. Vestido Justo Cuello Halter 2. Vestido Princesa De Manga Longa Com Decote V

3. Vestido Longo Com Fenda e Racha

4. Vestido Acinturado Com Sobreposição

5. Vestido Tubinho Com Manga Curta

6. Vestido Peplum

7. Vestido Mullet

8. Vestido Tubinho Com Mangas Compridos

9. Vestido Sereia Com Mangas

10. Vestido Comprido De Uma Manga