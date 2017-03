É a vez de você brilhar com vestidos de capulana com renda. Sim, você pode acrescentar a beleza das rendas no tecido da capulana e criar peças deslumbrantes e únicas. Você vai ver como um pouco de criatividade pode transformar a capulana num vestido de respeito hehehe. Vamos lá ao modelos!

Vídeo de Vestidos de Capulana com renda

No vídeo abaixo fazemos uma apresentação rápida de vestidos de capulana com renda para você se inspirar. Se tiver um tempinho dê uma olhada, é só 1 minuto e meio. Ou então continue pelo artigo abaixo.

Modelos de Vestidos de Capulana com renda

Bom, agora vamos falar de cada um dos vestidos de capulana com renda de nós recomendamos para vocês. Como sempre tentamos abranger todos os gostos, apesar da renda estar mais relacionada a vestidos mais elegantes.

1. Vestido peplum comprido com renda nas mangas

Esse modelo de vestido de capulana com renda vem com um volume godê em volta do quadril, como uma sainha, o que acaba realçando a cintura e deixando o corpo muito mais feminino.

2. Vestido sereia com renda

Os modelos de vestido sereia são aqueles que começam mais justos no corpo e vão se abrindo na altura do joelho para baixo lembrando a cauda de uma sereia, esses vestidos marcam bem a silhueta e ainda alongam o corpo. Experimente!

3. Vestido peplum curto com alças de renda

O vestido aposta na modelagem tubinho com detalhe de peplum na cintura, beleza única do do tecido de capulana, decote alto arredondado e monocromia. Use com salto alto e máxi acessórios metalizados para a noite.

4. Vestido sereia com renda nas costas

Pois é, sereia em dose dupla. O vestido sereia é um tipo de peça que sempre aparece nos desfiles pelo tapete vermelho, mas a modelo de vestido não é uma peça exclusiva para as famosas não. É possível arrasar no visual e ficar com aquele jeitão de diva!

5. Vestido longo com racha a frente

Um simples detalhe pode transformar seu look inteiro. Esse é o caso das rachas (fendas), que fazem de qualquer vestido uma peça glamourosa e sexy. Então que tal acrescentar umas rendas e a racha no vestido longo de capulana?

6. Vestido peplum curto e sexy com rendas

Mais um modelo peplum mais ousado sem deixar de ser elegante. Se você é fã de elegância e ousadia combinados com mestria, este vestido de capulana com renda vai ser perfeito para si.

7. Vestido tubinho peplum com rendas nas mangas

O vestido tubinho é a típica peça de roupa que toda mulher tem ou já teve alguma vez na vida e quem tem sabe o quanto ela é versátil e se adapta às mais diversas necessidades. Este em especial é mais longo combinado com o já apresentado o estilo peplum.

8. Vestido tubo com decote V e rendas

Um dos modelos de vestidos que há muito tempo entrou no mundo da moda é o tubinho. Conhecido entre as mulheres, adorado pelas mulheres magras e altas, detestado pelas gordinhas e responsável por prender a atenção dos homens, o tubinho, chegou para ficar e desde então não saiu mais. Por isso trouxemos uma dose dupla do tubinho, com um modelo com abertura em baixo.

9. Vestido com babados e rendas nas mangas

Os babados estão presentes nos vestidos de festas, na rua e no trabalho, portanto se soubermos usar o babado no lugar certo e de maneira adequada, podemos esbanjar estilo e elegância para qualquer ocasião, porque ele agrega mais charme para qualquer peça feminina. Um exemplo é esse vestido super bem elaborado, comprido e com rendas.

10. Vestido corte immpério com manga comprida e rendas

O modelo de vestidos império é marcado no busto e pode apresentar uma faixa logo abaixo da marcação. Esta característica proporciona um bom ajuste ao peito, caindo mais solto até os pés.