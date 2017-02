Que tal apostar em vestidos de capulana para o verão? Quero convida-la a dar uma oportunidade à capulana nesta temporada. Preparei 10 modelos de vestidos de capulana para você arrasar neste verão, para você não ter nenhuma desculpa para não ter pelo menos uma peça de capulana no seu guarda-roupa.

Desde modelos mais casuais e comportados à modelos mais ousados, qualquer vestido de verão que você possa imaginar a capulana pode estar lá também, então não se limitem às sugestões que eu deixei aqui. Sem mais enrolação, encontre logo em seguida o vídeo mais as sugestões e dicas de vestidos de capulana.

Modelos de Vestidos de Capulana Para o Verão

1. Vestido tomara que caia com decote V

Os vestidos de capulana tomara que caia apareceram em todas as coleções de marcas de roupas femininas, principalmente para o verão, logo tinha que ser a nossa primeira sugestão.

2. Vestido tomara que caia aberto

Por ser uma peça chave da estação mais quente do ano, você vai ter muitas tipos de vestidos de capulana do tipo tomara que caia para escolher. Para quem não gosta de vestidos justos, esta opção vai lhe deixar linda também.

3. Vestido curto de mangas compridas com gola

Normalmente os vestidos de mangas compridas são usados no inverno, pois ajudam a proteger o corpo daquele friozinho. No entanto, você pode usar o tecido leve da capulana para fazer um vestido curto e estiliza-lo com mangas compridas e uma gola sem sofrer com o calor do verão. É boa opção para sair à noite ou ir a ambientes casuais.

4. Vestido curto de mangas compridas sem gola

Falando em vestidos curtos de mangas compridas, um outro modelo sem gola e aberto embaixo, também vai agradar àquelas mulheres que gostam de frequentar ambientes mais sossegados e requintados.

5. Vestido de capulana colado

Uma forte tendência entre as mulheres moçambicanas é sem dúvidas o vestido ajustado ao corpo, curto, extremamente colado, para aquelas mulheres de bem com a vida, sem medo de ostentar um corpo em boa forma e as curvas bem delineadas. Sai de cena princesinha com seu lindo vestidinhos de festa bordado e bem armados e entra a poderosa – uma mulher plenamente consciente de seu sex appeal. Como você pode ver, este vestido de capulana para o verão é para quem está disposta a receber olhar de todos e arrancar suspiros.

6. Vestido Aberto na cintura

Muitas mulheres preferem não arriscar a usar vestidos com fendas/decote na cintura, por acharem vulgar, ou de um gosto muito duvidoso. Mas o fato é que, se usado de forma correta, sem exageros e na pessoa certa, pode deixar um look extremamente elegante e claro, sensual, como podem ver na foto.

7. Vestido Túnica

O vestido de túnica tem de interessante o comprimento curto, que deixa à mostra as pernas. Graças ao seu corte reto e o detalhe na gola, ele valoriza sua silhueta, sem marcar as curvas. Fica bem em praticamente qualquer tipo de corpo.

8. Vestido Curto Casual

Num país quente como o nosso, os vestidos curtos e simples são peças que devem estar presentes no guarda-roupa feminino. Os modelos mais democráticos, mais casuais, logo acima do joelho que favorecem todos os tipos de corpo, continuam em alta. Aposte neste estilo e deixe a capulana fazer o resto.

9. Vestido Tomara que caia com fenda (racha)

Já tivemos aqui dois modelos de vestidos tomara que caia para o verão, e porque cada modelo foi projectado para tipo de corpo específico, quero trazer mais um, que é o ideal para as mulheres mais magras. É justo e vem com aquela fenda para dar um charme à mais.

10. Vestido Camisa

A maior parte das mulheres vai querer usar este vestido camisa com um shortinho. É uma peça extremamente versátil e que pode ser usada por todas as mulheres, independente do formato do corpo. Você pode usá-lo de maneira a valorizar seu corpo: sem marcar a cinturinha (só o camisão mesmo), ou marcando a cinturinha com um cinto fino ou uma faixa caso opte por um modelo mais comprido que o da foto.

