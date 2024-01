Não Te Deixarei (Asla Vazgeç), é uma telenovela turca produzida pela Gold filme e transmitida pela Show TV no seu país de origem e em Moçambique e Angola pela ZAP TV.

A trama é protagonizada Tolgahan Sayışman e Amine Gülşe, em uma história de amor carregada de drama e reviravoltas.

A telenovela apresenta ao público a história de Ygit Kozan (Tolgahan Sayışman), um importante homem de negócios do setor automotivo, jovem e rico, que apesar de não ter tido nada no passado, conseguiu tornar-se bem-sucedido à custa de seu próprio esforço. Aparentemente frio e intransponível, Ygit não acredita no amor e está convencido de que nunca irá se apaixonar por alguém. Apesar disso, o rapaz aceita se casar com Iclal (Şafak Pekdemir), apenas para manter a linhagem da família, e os dois acabam por ter um filho.

A união do casal, entretanto, não faz de Ygit um homem feliz e ao perceber que já não pode continuar assim, ele decide se divorciar. Iclal, que prefere a morte a dar o divórcio, em uma discussão com Ygit ao volante, é vítima de um acidente que a deixa em estado vegetativo.

Por outro lado, Nur (Amine Gülşe), é uma linda jovem que vive no sul da Turquia e deseja ir para Istambul em busca de um emprego e de uma nova vida. Ao chegar à cidade, descobre que sua tia trabalha como empregada em uma grande casa, cujo proprietário é Ygit. Por pura coincidência, as vidas de Ygit e Nur se cruzam e os dois se apaixonam à primeira vista. No entanto, Ygit não consegue confessar que ainda é casado e que sua esposa se encontra em estado vegetativo há quase três anos.

A situação se complica ainda mais quando a esposa de Ygit se recupera do coma e agora a vida deste homem se encontra em meio a duas mulheres dispostas a lutar por seu amor.