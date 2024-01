Noites de txiling na cidade de Maputo

Já é quase uma tradição em Moçambique dar inicio ao final de semana as sextas-feiras. Na a tarde deste dia começam a ser traçados os plano para um longo final de semana de txiling, ao som do relógio (17h:30), a maioria dos jovens já se despende do trabalho e a caminho de casa começa a preparação para noite que ainda é uma criança, conforme dizem.

Ligar para os amigos, combinar o ponto de encontro, confirmar o local de curticao e caso se faca necessário traçar um plano “B”, para quando o ambiente não estiver ao agrado. São os primeiros passos para garantir um boa noite de sexta-feira.

Com o objectivo de divertir, distrair e esquecer a correia da semana laboral, festas e espectáculos são organizados por promotores de eventos e amadores, com a promessa única de tornar a noite inesquecível.

Neste sentido jovens e adultos enchem as casas noutras da cidade, não importa a estação do ano ou estado do tempo.

O frio que se faz nesta época do ano em Moçambique, não desanima a ninguém, alias como explicam, a curtição no inverno é melhor, porque as pessoas dançam para se aquecer, diferentemente do verão que ficam suadas e depois tendem a se encostar em aos outros.

Com isso o figurino feminino não se altera, acessórios chamativos, batons e maquilhagem marcante estão na moda. Para vestir na parte de cima o básico, uma blusa transparentes, com decot, estampa forte ou com abertura nas costas são preferenciais, na parte inferior uma saia, calção ou vestido curto transparentes e com fendas são a preferência entre clube das jovens.

Para os homens o cenário se repete, o frio não impõe barreira alguma no momento de decidir sobre diversão, mas o dress code é outro, calcas skyn ou calções até ao joelho e camiseta ou camisa formal marcam presença, e para acompanhar apenas um relógio e colar.

As danças no local são também chamativas, ao ritmo da música, casais se formam, influenciados pelo álcool, ambiente ou outras substâncias tóxicas, dão inicio a uma serie de danças eróticas, que antes só era possível presenciar em filmes ou ambientes de muita intimidade.

Sobre o problema que preocupa a estes jovens, como consequência de tais comportamentos, é aquele que diz a musica do artista ….é o problema do fim de semana é babalaza na segunda-feira, esquecendo-se de acidentes de viação causados pela condução em estado de embriaguez e fadiga, transmissão de doenças sexuais, e gravidez indesejada.