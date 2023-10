O Estádio da Machava, em Moçambique: Onde brilham as lendas do futebol

Para além do mundo do desporto, o Estádio da Machava representa um símbolo de orgulho nacional para Moçambique. É um local onde toda a nação se une, independentemente das suas diferenças, para torcer e apostar nas suas equipas favoritas ao vivo, e não apenas em frente aos seus computadores portáteis em sites como https://www.telecomasia.net/mz/.

Um dos estádios icónicos de Moçambique, o Estádio da Machava, é situado na movimentada cidade de Maputo, Moçambique, que nasceu dos sonhos e aspirações dos entusiastas do futebol. Abriu as suas portas em 1968 e, desde então, tem sido parte integrante da história do futebol moçambicano.

O Estádio da Machava tem sido agraciado por lendas do futebol de todo o mundo. Desde heróis locais a estrelas internacionais, o campo aqui já viu de tudo. Assim, o Estádio da Machava de Moçambique, antigo Estádio Salazar, faz parte da história da lenda do futebol brasileiro Pelé e do seu clube natal, o Santos.

Foi em 1969, um ano após a inauguração do Estádio, que a equipa do Santos se deslocou a Maputo (então Lourenço Marques) e ao Vale do Infulene para um jogo amigável com o FK Austria Wien, ainda integrado nas festividades do Estádio.

O jogo teve lugar no dia 1 de fevereiro, perante uma assistência de cerca de 20.000 pessoas e foi um 2 a zero com o Santos a vencer, com golos de Lima e Toninho. Pelé, cujo nome completo é Edson Arantes do Nascimento, jogou naquela partida diante de um público adorador.

Conta-se que foi mais tarde, no mesmo ano, que a equipa da Vila Belmiro também subiu à Nigéria, em tempo de guerra. Nesta visita à Nigéria, Pelé conseguiu travar a guerra (Biafra), pois todos queriam testemunhar a visita do ‘Rei’ a este país da África Ocidental. É por esta razão que se diz que o ‘Rei’, Pelé, foi o único jogador na história do futebol a conseguir travar o curso de uma guerra.

De acordo com o site do clube, o jogo em Machava fez parte do Santos ‘African Tour’, que levou o clube a: República Democrática do Congo, Congo, Nigéria, Moçambique, Gana e Argélia, onde jogou em Point Noire, Brazzaville, Kinshasa, Lagos, Lourenço Marques, Benin, Accra e Oran.

Para os moçambicanos, o Estádio da Machava é mais do que um simples estádio; é o coração da sua cultura futebolística. Os aplausos ensurdecedores, o agito das bandeiras e os cânticos apaixonados reverberam pelo estádio, criando uma atmosfera como nenhuma outra.

Nos dias de jogo, o Estádio da Machava ganha vida como um carnaval. Adeptos de todos os quadrantes juntam-se para apoiar as suas equipas, criando uma atmosfera eléctrica que provoca arrepios na espinha.

Olhando para o futuro, o Estádio da Machava continua a evoluir. Os planos de expansão e modernização estão na calha, garantindo que este lendário estádio continue a ser um centro de futebol para as gerações vindouras.

Em conclusão, podemos dizer com muita certeza que o Estádio da Machava é mais do que apenas um estádio de futebol; é um local onde nascem e são recordadas lendas. Desde os seus humildes começos até ao seu estatuto de tesouro nacional, o Estádio da Machava é um exemplo do espírito do futebol e da unidade que este traz a Moçambique.