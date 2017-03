One Direction expulsos de hotel por recusarem conhecer filha de Trump

Parece que a influência de Donald Trump chegou até mesmo a afectar os One Direction. Numa entrevista dada por Liam Payne, à revista Rollacoaster, o artista contou que o grupo foi expulso de um hotel do Presidente, em Nova Iorque, por se ter recusado a conhecer a sua filha.

“O Donald Trump na verdade expulsou-nos do hotel dele uma vez. Ele queria que conhecêssemos a filha dele. Ligou para o nosso empresário e estávamos a dormir. Ele disse: ‘Bem, então acorda-os’”, começa por explicar, acrescentando que o pedido acabou por ser recusado.

A partir de então a banda ficou impedida de usar uma saída ‘secreta’ do hotel, de forma a evitar as fãs. “Obviamente, em Nova Iorque não podemos sair. É cruel para nós. Ele disse ‘ok, então não vos quero no meu hotel’. Tivemos que ir embora”.

Liam descreve que o incidente ocorreu antes de Donald Trump ter sido eleito Presidente.

Notícias ao Minuto