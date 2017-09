Os 5 Exércitos Militares Mais Poderosos de África

O poder militar de um país é um factor que determina o seu nível de influência em sua região e país. A corrida para o fortalecimento do arsenal militar acontece em todos os continentes, inclusive em África.

Você sabe qual país africano tem o exército militar mais poderoso? Confira lista em ordem decrescente.

As Maiores Potências Militares de África

A lista publicada anualmente pela Global Firepower é dominada por países com fortes raízes árabes. Todos os orçamentos apresentados são é dólares norte-americanos.

5. África do Sul

A República da África do sul é um país localizado no extremo sul da África com cerca de 54 milhões de habitantes.

A África do sul possui um total de:

78.000 militares activos

231 aeronaves

195 tanques de combate

2265 veículos de combate

30 meios navais

4,6 biliões de orçamento militar

4. Nigéria

Localizado nas margens da África Ocidental, A Nigéria é o país com cerca 186 milhões de habitantes.

A Nigéria possui um total de:

124.000 militares activos

110 aeronaves

148 tanques de combate

1420 veículos de combate

75 meios navais

2,3 biliões de orçamento militar

3. Etiópia

A República Democrática Federal da Etiópia é um país encravado no Chifre da África, sendo um dos mais antigos do mundo. É a segunda nação mais populosa da África e a décima maior em área, com cerca de 102 milhões de habitantes.

A Etiópia possui um total de:

162.000 militares activos

80 aeronaves

800 tanques de combate

800 veículos de combate

Nenhum meio naval

340 milhões de orçamento militar

2. Argélia

A República Argelina Democrática e Popular, é um país da África do Norte que faz parte do Magrebe. É a cidade mais populosa na costa do Mediterrâneo com cerca de 40 milhões de habitantes.

A Etiópia possui um total de:

520.000 militares activos

502 aeronaves

2405 tanques de combate

6754 veículos de combate

85 meios navais

10 biliões de orçamento militar

1. Egípto

A República Árabe do Egito é um país do nordeste da África é um país localizado no Norte da África, cuja capital e maior cidade é o Cairo. O Egipto é muito conhecido pela antiga civilização egípcia, com os seus templos, hieróglifos, múmias, e pirâmides. O país possui cerca de 94 milhões de habitantes.

A Egípto possui um total de:

1 milhão e 300 militares activos

1132 aeronaves

4110 tanques de combate

13949 veículos de combate

319 meios navais

4 biliões de orçamento militar

E ai, gostou? Partilhe e deixe o seu comentário.