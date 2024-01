Porque os homens colocam as mãos dentro da calças

Vários homens tem um hábito estranho de colocar as mãos dentro das calças. Porque será?

Há que diga que é pra ajustar o posicionamento do pénis. Será?

As justificações perante esse assunto são várias. O MMO saiu as ruas e fez uma pequena pesquisa para saber os porquês dos homens colocarem a mão dentro da calças. Se surpreenda com as respostas:

Gosto de coça-lo

“Gosto de ficar todo tempo a coça-lo. Nem sempre tenho tido comichão, mas é agradável meter a mão dentro das calças”.

Parece um bichinho de pelúcia

“Eu especialmente amo pega-lo de vez em quando. Quando o pénis endurece fica parecendo que está viva. É como se fosse o meu bichinho de pelúcia”.

Tenho que posiciona-lo

“Tenho que deixa-lo no seu devido lugar, para que fique bem posicionado e não me atrapalhe caso esteja a caminhar”.

Disfarça quando estou teso

“Quando vejo coisas boas, o meu menino não resiste e levanta, tenho como disfarçar metendo as mãos dentro das calças”.

Gosto de senti-lo a crescer na minha mão

Gosto de senti-lo a crescer na minha mão. Mas nem sempre é assim. Dá uma sensação de satisfação e excitação ao mesmo tempo.

Devo manté-lo aquecido

Parece algo estranho, mas gosto de o manter bemaquecido, na companhia dos dois companheiros. É como se eu fosse uma galinha chocando os ovos. Faço muitas vezes na época do inverno.

Acho um charme

“Adoro meter a mão dentro das calças de vez em quando. Mais o que eu gosto mesmo é de deixa-lo a mostra de forma modesta. O meu ‘charme’ está lá dentro. Claro, sem me gabar!”

Quero protege-lo

No passado, sofri agressões na área do meu material, e como forma de protege-lo, tenho o hábito de colocar a minha mãozinha dentro das calças para que nada aconteça com o amigão.

Os motivos pra esse tipo de situação são vários, mas a maioria partilha das mesmas ideias. Caso tenha uma ideia diferente ou queira acrescentar, deixe o seu comentário.