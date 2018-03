Adriano Afonso Maleiane (Matola, 6 de novembro de 1949) é um político e economista moçambicano, Ministro da Economia e Finanças, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Adriano Maleiane

Adriano Maleiane nasceu a 6 de Novembro de 1949, no distrito da Matola-Rio, na província de Maputo. É filho de Afonso Maleiane e Adelina Muianga, ambos falecidos.

Maleiane é casado e pai de quatro filhos. É membro do partido Frelimo. Professa a religião cristã. Fala Xirhonga, Português e Cindau.

Educação

Maleiane fez os estudos primários na Escola São Gabriel Arcanjo na Matola, até 1960, tendo mudado para a cidade da Beira, província de Sofala, onde fez o ensino técnico-profissional na Escola Comercial e Industrial Freire Andrade em 1965. Regressado a Maputo, recebeu o Diploma de contabilista no Instituto Comercial de Maputo, em 1978.

No prosseguimento dos seus estudos, obteve o grau de licenciatura em Economia pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em 1989. Prosseguiu os estudos na Inglaterra, tendo obtido o Grau de Mestrado em Economia Financeira na Universidade de Londres – SOAS, em Londres, em 1998.

Carreira Profissional de Maleiane

Ao longo da sua carreira profissional, Adriano Maleiane assumiu várias funções de direcção e chefia. Entre 1983 e 1986, foi funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhando na Direcção Nacional de Economia Agrária. Mais tarde, foi nomeado para o cargo de Governador do Banco de Moçambique, posto que assumiu entre 1991 e 2006.

Ao cessar as funções de governador do Banco de Moçambique, passou a trabalhar no sector privado. Na Malefinanceiro, Lda, foi sócio e Presidente do Conselho de Administração, entre 2006 e 2010; de 2008 a 2010, assumiu em simultâneo os cargos de Presidente do Conselho de Administração não-Executivo da Visa Beira Moçambique e de Administrador não-Executivo da SASOL Moçambique. Trabalhou na Maleseguros, Lda, onde foi sócio da empresa, entre 2008 e 2015. Na Tongaat Hulett, uma empresa sul-africana, assumiu o cargo de Administrador não-executivo, entre 2009 e 2015. No sector bancário, exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Conselho Executivo do Banco Nacional de Investimentos (BNI), entre 2010 e 2015.

Dada a sua competência e profissionalismo, assumiu cargos em instituições internacionais como governador do Banco Mundial e governador suplente do Fundo Monetário Internacional, entre 1991 e 2004, em Maputo.

Adriano Maleiane foi galardoado com a medalha de Cavaleiro da Ordem Nacional de Mérito, atribuída pelo governo francês em 1998; medalha Eduardo Mondlane do 2.º Grau pela República de Moçambique, em 2005, ano em que recebeu o Certificado de Honra pelos serviços prestados ao país.

Presidiu a equipa que preparou a Estratégia para a Melhoria de Negócios e a Estratégia de Energia 2014-2020.

É membro da Ordem de Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) e da Associação Moçambicana de Economistas (AMECOM).

Sobre Esta Personalidade Nome Adriano Maleiane Alcunha ( Maleiane ) Ocupação Ministro da Economia e Finanças Organização Governo de Moçambique Endereço Praça da Marinha Popular, Caixa postal 292, Maputo ,

Cidade de Maputo , Maputo ,