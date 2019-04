Ana Comoane (Macia, 30 Outubro de 1960) é Vice-Ministra da Cultura e Turismo, desde Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Ana Comoane

Nasceu a 30 Outubro de 1960, é filha de Daniel Chitolo Comoane, Pastor Evangélico, e de Luísa David Tchabana, ambos falecidos.

É casada e mãe de três filhos. Professa a religião cristã, na Igreja Presbiteriana. Falante de Xirhonga, Xichangana, Português e Inglês.

Educação de Ana Comoane

Começou seus estudos primários na Escola Primária Missão Suíça da Macia tendo concluído o nível primário em 1973. De seguida, estudou no Liceu Joaquim de Araújo e concluiu o ensino secundário básico em 1976. Fez o ensino técnico na Escola Comercial de Maputo/Instituto Comercial até 1979. Em 1998, obteve o grau de licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Em 2007, obteve pela mesma universidade, o grau de mestrado em Ciências Jurídico-Económicas e, em 2014, conculiu o Doutoramento na mesma área de estudos, pela Universidade de Lisboa.

Carreira Profissional de Ana Comoane

De 1981 a 1990, Ana Comoane foi professora na Escola Comercial e, de 1998 a 2010, leccionou nas UEM, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) e Universidade São Tomás de Moçambique (USTM).

Advogada de profissão, Ana Comoane no seu percurso profissional assumiu vários cargos de direcção e chefia. De 1997 a 2001, foi Chefe de Departamento das Actividades Industriais e Membro do Conselho de Administração Siderúrgica de Moçambique. Entre 2001 e 2003, exerceu o cargo de Chefe de Departamento de Licenciamento e Cadastro no Ministério de Turismo. De 2003 a 2010, assumiu o cargo de Directora Nacional de Turismo e foi Coordenadora da equipa responsável pela Legislação do Sector de Turismo.

No mesmo período foi membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, na análise de projectos de Turismo e, de 2002 a 2010, foi Coordenadora do processo de Privatização. De 2010 a 2015, foi Governadora da Província de Manica. Ana Comoane é membro da Ordem dos Advogados de Moçambique desde 2000.

É membro do Partido Frelimo e do seu Comité Central.