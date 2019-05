Augusto de Sousa Fernando (Gotite, 30 de Dezembro de 1965) é um engenheiro e político moçambicano. Vice-Ministro dos Recursos Minerais e Energia, desde 25 de Novembro de 2016.

Vida pessoal de Augusto de Sousa Fernando

Nasceu a 30 de Dezembro de 1965, em Gotite distrito de Morrumbene, província de Inhambane. É filho de Fernando Simione, reformado, e de Laurinda Mossiquene, doméstica.

É casado e pai de três filhos, nomeadamente: Mateus Fernando de Sousa Fernando, Moisés Neto de Sousa Fernando e Augusto de Sousa Fernando Júnior. Fala Português, Citshwa e Inglês.

Educação de Augusto de Sousa Fernando

Augusto de Sousa Fernando fez os seus estudos até o nível básico na cidade da Beira, tendo concluído o ensino primário na Escola Primária dos Pioneiros, em 1977; o ensino preparatório, na Escola Secundária Samora Moisés Machel, em 1979; e o ensino técnico básico, na Escola Industrial 25 de Junho, em 1982.

Depois, mudou-se para a cidade de Maputo, onde continuou os estudos e, em 1985, fez o nível médio técnico pelo Instituto Industrial de Maputo e, em 1992, concluiu a licenciatura pela Universidade Eduardo Mondlane.

Carreira Profissional de Augusto de Sousa Fernando

Engenheiro Electrónico, com a Cédula Profissional n.º 3, Augusto de Sousa Fernando desempenhou vários cargos de direcção e chefia na sua maioria na empresa Electricidade de Moçambique (EDM): Foi Chefe do Grupo de Protecções, de 1993 a 1995; Chefe do Grupo de Operações e Protecções, entre 1995 e 1997; Chefe de Departamento de Planeamento de Sistemas e Protecções, de 1997 a 2002; Director da Rede de Transporte, entre 2002 e 2005; Administrador Executivo, de 2005 a 2012; e Presidente do Conselho de Administração, entre 2012 e 2014.

Simultaneamente, a par da EDM, Fernando foi Director Regional de Mercados da Norconsult, entre 2014 e 2015. Depois, foi transferido para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), onde ocupou o cargo de Director da Unidade Técnica de Implementação de Projectos, de 2015 a 2016.

Exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia Eléctrica do Zambeze (CEZA), entre 2007 e 2016; foi Administrador não Executivo da Empresa Portos de Cabo Delgado (PCD), de 2014 a 2016. Entre 1995 e 2014, foi representante da Electricidade de Moçambique no Southern Africa Power Pool (SAPP), presidindo, em simultâneo, o Clube dos Desportos da Costa do Sol e a Mesa da Assembleia-Geral da mesma colectividade, de 2010 a 2014. Entre 2004 e 2010, foi Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros de Moçambique e, de 2010 a 2016, ascendeu ao cargo de Bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique.

Augusto de Sousa Fernando é membro do partido FRELIMO.