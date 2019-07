Carlos Alberto Fortes Mesquita (Gurué, 25 de março de 1962) é um político moçambicano. Ministro dos Transportes e Comunicações desde 19 de janeiro de 2015.

Vida pessoal de Carlos Mesquita

Nasceu a 25 de março de 1962, na Vila de Gurué, distrito do mesmo nome, na província da Zambézia. Filho de Joaquim Alexandre Mesquita, Mecânico, e de Helena Júlia Ornelas Fortes, doméstica.

Professa a religião cristã. É divorciado e pai de seis filhos. Fala Português e Inglês.

Educação de Carlos Mesquita

Carlos Mesquita iniciou os seus estudos no distrito de Gurué, onde, em 1970, concluiu o ensino primário. De seguida, frequentou o Colégio Sagrado Coração de Maria, na Cidade de Gurué, tendo concluído o ensino secundário, em 1976. Na cidade de Maputo, ingressou na Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e obteve o grau de Licenciatura em Engenharia Mecânica, em 1987. Mais tarde, concluiu o Bacharelato em Portos e Navegação pela International Maritime Academy, de Holanda, em 1993. Carlos Mesquita é engenheiro mecânico de profissão.

Carreira Profissional de Carlos Mesquita

Trabalhou nos Caminhos de Ferro de Moçambique como Engenheiro “A”, entre 1987 e 1998. De 1998 a 2015, foi Administrador Delegado do Coornelder Moçambique. Liderou o grupo de supervisão do Complexo habitacional de Macuti, entre 1993 e 2006. Exerceu a função de Cônsul honorário do Reino dos Países Baixos, na Beira, de 1999 a 2014. Fez parte do Conselho de Administração do Instituto Nacional da Marinha (INAMAR), entre 2007 a 2014. Assumiu o cargo de Administrador não Executivo do Conselho de Administração da Beira Graim Terminal, SA, de 2009 a 2015.

Em 2001, Carlos Mesquita foi Director do Porto da Beira, na empresa dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, na altura considerada a melhor empresa das 100 maiores de Moçambique. No período de 2000 a 2015, recebeu vários prémios de mérito em gestão empresarial.

Carlos Mesquita é membro da FRELIMO e da Associação SIMPIOC – ESTIVA na Beira, desde 1998.