Carmelita Rita Namashulua (Dar-es-Salaam 2 de Dezembro de 1962) é uma política moçambicana. Ministra da Administração Estatal e Função Pública, a partir de 19 de Janeiro de 2015. No quinquénio de 2010 a 2014, foi Ministra da Administração Estatal.

Vida pessoal de Carmelita Namashulua

Namashulua nasceu a 2 de Dezembro de 1962, em Dar-es-Salaam, Tanzânia. É filha de Jonas Geraldo Namashulua, professor primário, e de Donata Mateus Sinyomwa, costureira, ambos combatentes da luta de libertação nacional.

É casada e mãe de dois filhos. Fala Shimakonde, Kiswahili, Português e Inglês. São seus passatempos ler, escutar música e cuidar de plantas.

Educação de Carmelita Namashulua

Começou os estudos primários em Tunduru, Tanzânia, onde concluiu o ensino primário, em 1974. Com a Independência, veio para Moçambique e estudou na Escola Secundária da FRELIMO, em Ribaué, até 1981, onde concluiu o nível secundário. Entre 1982 e 1983, frequentou e concluiu o curso de Matemática e Física na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em Maputo. Posteriormente frequentou a Universidade Pedagógica, também em Maputo, onde obteve a licenciatura em Psico-Pedagogia, em 1994.

Carreira Profissional da Carmelita Namashulua

Ao longo da sua carreira profissional, Carmelita Namashulua trabalhou sempre na cidade de Maputo. Foi professora de Física na Escola Secundária Josina Machel, entre 1984 e 1996. Foi também na mesma escola Delegada da disciplina de Física, entre 1985 e 1987, e Directora Pedagógica, entre 1998 e 2001. Fora da carreira de docência, Carmelita Namashulua foi Coordenadora de Programas de Apoio a Mulheres Vulneráveis no Gabinete da Primeira Dama, de 1994 a 2001. Foi, em 1998, Assessora do Instituto Nacional da Acção Social para as actividades geradoras de rendimento.

Foi, entre 2001 e 2005, Coordenadora Nacional da “Terre de Hommes”, sediada na Alemanha. Carmelita Namashulua foi galardoada com a Emulação Socialista, em 1985.

É membro do Partido FRELIMO, sendo, desde Setembro de 2006, membro do Comité Central e do Secretariado do Comité Central. Professa a religião cristã, na Igreja Católica.