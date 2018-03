Conceita Ernesto Xavier Sortane (Inhassunge, 10 de Fevereiro de 1959) é Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, desde 25 de Novembro de 2016.

Vida pessoal de Conceita Sortane

Nasceu a 10 de Fevereiro de 1959, em Mucupia, distrito de Inhassunge, província da Zambézia. É filha de Ernesto Xavier Sortane, professor, e de Hermínia António Braga Sortane, doméstica.

Educação de Sortane

Iniciou os seus estudos primários na sua terra natal, na Missão de Nossa Senhora da Assunção de Inhassunge, onde em 1968, concluiu o ensino primário. Transferindo-se para a cidade de Quelimane, em 1970, concluiu o 2.º Ano do Ciclo Preparatório e, em 1976, terminou o 6.º Ano, no Liceu João de Azevedo Coutinho. Continuou os estudos na cidade de Maputo, onde, em 1978, fez o nível médio na Escola de Formação e Educação de Professores Filipe Elija Machava e, em 1989, o bacharelato em Pedagogia e Psicologia pelo então Instituto Superior Pedagógico, actual Universidade Pedagógica. Pela mesma instituição, viria a licenciar-se no mesmo curso, em 1991. Em 2004, Conceita Sortane terminou o mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil, estando presentemente a frequentar o curso de doutoramento.

No campo profissional, Sortane foi voluntária como alfabetizadora de Educação de Adultos, entre 1975 e 1977. De 1979 a 1984, foi Instrutora nos Centros de Formação de Professores Primários em Niassa, Cuamba-Mitucue. Em 1982, fez cursos de capacitação de monitores dos primeiros Socorros e de socorrista da Cruz Vermelha de Moçambique. Entre 1985 e 1986, foi Instrutora nos Centros de Formação de Professores Primários na Matola e Munhuana. De 1987 a 1991, trabalhou como Técnica Pedagógica na área de Formação de Professores no Ministério da Educação e na Direcção de Educação, no distrito municipal KaMpfumo.

Nos anos de 1987, 1990 e 1994, foi capacitada, respectivamente, como professora da “Quinta Classe” do Sistema Nacional de Educação, em Psicoterapia e Informática e em inglês. Entre 1990 e 1992, foi docente no Instituto de Ciências de Saúde, em Maputo; de 1993 a 2004, foi docente da Universidade Pedagógica; em 1997, teve capacitação em macroeconómica e finanças públicas e de introdução aos procedimentos de elaboração e análise do Orçamento do Estado.

Carreira Profissional de Conceita Sortane

Entre 2000 e 2004, Sortane foi docente na Universidade Politécnica e no Instituto de Educação e Gestão, tendo sido também formadora em matéria de género e elaboração de projectos. Entre 2000 e 2001, teve especialização em consultoria e avaliação de projectos – Método Press. Durante a sua carreira docente, foi supervisora de vários trabalhos académicos.

Conceita Sortane é membro do Partido Frelimo, pelo qual foi deputada da Assembleia da República, entre 1994 e 1999. Nessa legislatura, foi membro da Comissão de Defesa e Ordem Pública e membro da União Interparlamentar. De 2000 a 2004, foi deputada suplente da Assembleia da República e, entre 2005 e 2009, deputada efectiva. De 2010 a 2016, como deputada efectiva da Assembleia da República, foi Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Género e Ambientais; Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Género, Tecnologias e Comunicação Social; Presidente da Liga de Amizade Moçambique/Portugal. Entre 2002 e 2006, foi Secretária de Formação e Quadros do Partido Frelimo; de 2006 a 2017, membro da Comissão Política do Partido Frelimo e entre 2016 e 2017, membro do Conselho Nacional da Organização da Mulher Moçambicana (OMM).

Sortane foi paralelamente, de 2006 a 2013, Administradora não Executiva do Instituto Nacional da Aviação Civil; de 2009 a 2013, Presidente do Conselho Fiscal da Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE) e, de 2013 a 2016, membro do Conselho de Administração não Executivo da Micro-Finanças (FIDES), Nampula. Participou em vários fóruns nacionais e internacionais.

Conceita Sortane é casada com Manuel Francisco João e tem três filhos. Professa a religião cristã, na Igreja Católica. Fala Echuwabo, Cisena, Elomwe, Português, fluentemente; Xichangana, Inglês e Francês razoavelmente.

