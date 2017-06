PARTILHA COM A MALTA

Daviz Mbepo Simango (nascido em 07 de fevereiro de 1964) é um político moçambicano, presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e actual presidente do Município de Beira. Ele é filho de Urias Simango, o primeiro vice-presidente da FRELIMO. Juntou-se à RENAMO em 1997, partido com o qual tornou-se edil da Beira em 2003. Em 6 de Março de 2009, fundou um novo partido, o MDM.

Licenciado em Engenharia civil pela Universidade Eduardo Mondlane, Ex- membro do Partido de Convenção Nacional (PCN) e da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).

Premiado pela revista Professional Management Review-Africa como o melhor presidente de todos os municípios em Moçambique no ano de 2006, 2008 e 2009.

Reeleito para Segundo mandato com 61,6% dos votos, como independente. Único candidate independente até aqui a conseguir eleição na história da jovem democracia multipartidária moçambicana,

Criou em Marco de 2009 um partido político, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na Cidade da Beira, onde foi eleito por votação como Presidente.

Em 2013, Simango concorre como candidato à sua própria sucessão na presidência do município da Beira, onde conseguiu 68.503 votos, o equivalente a 69% do total de votos válidos, enquanto o seu rival, Jaime Neto, da Frelimo, somou 31.300 votos, correspondentes a 31%.