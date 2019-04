Manuela Joaquim Rebelo (Maputo, 30 de Dezembro de 1966) é uma jurista e política moçambicana. Foi reconduzida ao cargo de Vice-Ministra dos Transportes e Comunicações a 19 de Janeiro de 2015, cargo que vinha exercendo desde 3 de maio de 2010.

Vida Pessoal de Manuela Rebelo

Nasceu a 30 de Dezembro de 1966, em Maputo. Manuela Rebelo é filha de Angélica Joaquim Machava.

Manuela Rebelo é casada e mãe de cinco filhos. Professa a religião cristã, na Igreja Católica. Fala Xirhonga, Português e Inglês. Seus passatempos preferidos são a leitura, compras, arrumação da casa e ginástica.

Educação de Manuela Rebelo

Fez os estudos até o nível médio na Cidade da Matola. Concluiu o ensino primário na Escola Primária do Bagamoyo, em 1977 o ensino secundário do primeiro grau na Escola Secundária da Matola, em 1979 o ensino técnico-profissional básico na Escola Industrial da Matola, em 1982. Mais tarde frequentou o nível médio e posteriormente o ensino superior no Instituto Superior Politécnico e Universitário (ISPU) na cidade de Maputo, onde obteve o grau de licenciatura em Ciências Jurídicas, em 2001.

Carreira Profissional de Manuela Rebelo



Jurista de profissão, Manuela Rebelo, obteve o grau de Mestrado em Direito das Empresas, no Centro de Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa Aplicada (CEPPA-ISPU), em 2004.

Manuela Rebelo é funcionária do Ministério dos Transportes e Comunicação desde 1985 e na sua carreira profissional assumiu vários cargos de direcção e chefia. De 1985 a 2000, foi Chefe no Departamento de Recursos Humanos da Escola Nacional da Aeronáutica Civil de 2000 a 2006 passou a chefiar o Departamento de Administração e Finanças da mesma Instituição de 2006 a 2010, foi nomeada Directora Provincial dos Transportes e Comunicação de Inhambane.

Em 2008 e de 2010 a 2014, Manuela Rebelo dirigiu, respectivamente, a construção e reabilitação das Pontes de Inhambane e Maxixe e as obras de construção de Aeroportos de Maputo, Pemba, Vilankulo e Nacala.