Oswaldo Armindo Faquir Petersburgo (Milange, 22 de Abril de 1984) é um político moçambicano. Vice-Ministro de Trabalho, Emprego e Segurança Social, desde 19 de Janeiro de 2015.

Vida pessoal de Oswaldo Petersburgo

Nasceu a 22 de abril de 1984, no distrito de Milange, província da Zambézia. É filho de Armindo dos Santos Petersburgo, já falecido, e Emuna Ismael Cassamo Faquir Petersburgo, doméstica.

É casado e pai de uma filha. Professa religião cristã, na Igreja Católica. Fala Echuwabo, Português, Inglês e Espanhol.

Educação de Oswaldo Petersburgo

Oswaldo Petersburgo começou seus estudos na Escola Primária de Quelimane tendo terminado o nível primário em 1995. De seguida fez o ensino secundário na Escola 25 de Setembro, tendo concluído o nível em 2002. Fez o ensino superior no Instituto de Ciências e Tecnologias de Moçambique (ISCTEM) e obteve licenciatura em 2006. Petersburgo é formado em Sociologia na área de Gestão Pública.

Carreira Profissional de Oswaldo Petersburgo

Oswaldo Petersburgo assumiu, ao longo da sua carreira profisional, diversas funções: Foi Administrador da empresa Domus, SA, entre 2014 e 2015; foi membro dos órgãos sociais do STEMA no período compreendido entre 2010 a 2014; assumiu o cargo de Presidente do Conselho Nacional da Juventude, de 2009 a 2014, e Consultor da Global Suny Corporation, de 2007 a 2011.

Oswaldo Petersburgo foi, entre 2009 e 2013, simultaneamente, Presidente do Fórum da Juventude da CPLP (FJ-CPLP) e Presidente da Mesa da Assembleia desta colectividade. Liderou a elaboração de instrumento padrão de pesquisa incluindo a formação nas províncias e a concepção dos terminais electrónicas nos Balcões de Atendimento Único (BAU) para a Função Pública. Trabalhou e colaborou na elaboração do regulamento dos estágios pré-profissionalizantes.

Foi conselheiro na elaboração da Agenda 2025, visão e futuro da nação, membro da Comissão de Honra dos X Jogos Africanos de Maputo em 2011, e recebeu um diploma de Honra atribuído pelo Ministério de Planificação e Desenvolvimento.

Oswaldo Petersburgo é membro do Partido FRELIMO e, desde 2012, membro do seu Comité Central. É membro do Comité Central da Organização da Juventude Moçambicana (OJM), desde 2010.