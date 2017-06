Para certos homens, o desafio de seduzir mulheres diferentes é muito mais interessante do que a busca real de um relacionamento romântico de longo prazo. Tal homem é conhecido como um mulherengo: um namorador em série que aprecia a emoção da “perseguição”, mais do que a consumação do processo de sedução, que é um namoro sério.

O problema de ser um mulherengo

Dentre vários factores, o desejo invulgarmente forte de aceitação e validação por parte de sexo oposto é o que leva muitos homens a serem mulherengos. Sem descartar a possibilidade de uma dependência sexual ou hipersexualidade.

Rejeição

Um mulherengo geralmente tem problemas graves com as mulheres em geral, que podem ser a motivação escondida por trás do processo de seduzir e posteriormente rejeitar. Um mulherengo é muitas vezes um chauvinista macho que vê as mulheres como inferiores ou manipuladoras que de alguma forma merecem ser manipuladas por um homem opressivo. Um mulherengo preocupa-se tanto com a rejeição que certifica-se de que terá controle total de cada relação em que ele entra, não importa quão superficial ou fugaz seja. Alguns especialistas em relacionamentos sugerem que um mulherengo revive uma experiência de rejeição passada sempre que encara uma “nova conquista”.

Dependência

Alguns mulherengos podem realmente gostar da companhia das mulheres. Eles não conseguem comprometer.se com um relacionamento exclusivo ou monogâmico, porque há muitos outros tipos interessantes de mulheres por perseguir. Eles não querem necessariamente machucar seus parceiros actuais, mas também não podem resistir à tentação de flertar com outras mulheres.

A mentira

Um mulherengo pode ser muito bom em esconder sua verdadeira natureza para um parceiro romântico de longo prazo, mas eventualmente a maioria dos mulherengos acaba sendo apanhado na infidelidade ou evoluem até um ponto onde uma relação monogâmica torna-se mais interessante do que seduções em série.

Como deixar de ser mulherengo

O dilema que muitos mulherengos enfrentam é o facto de amarem verdadeiramente as suas esposas e precisarem delas. Uma parceira estável, amorosa e solidária, é o elemento família que ele busca. Muitas vezes ele respeita e admira a parceira, não conseguindo viver sem ela. No entanto, sempre a trai nos frequentes momentos de fraqueza.

Seja para poder proporcionar a sua parceira o relacionamento que ela merece ou para você poder sentir finalmente o alívio de sentir-se bem sem necessariamente envolver-se com mulheres diferentes de forma constante, as dicas à seguir irão ajuda-lo a deixar de ser mulherengo.

O que fazer?

1. Perceber que ser mulherengo é um vício. Isso precisa ser definido e tratado como tal.

2. Uma vez que comportamentos viciantes mascaram sentimentos intoleráveis, estes devem ser descobertos e tratados.

3. O mulherengo é a única pessoa que pode decidir mudar a sua conduta e procurar a ajuda que precisa.

4. O comportamento do mulherengo não é um reflexo da capacidade da mulher enquanto parceira.

5. O comportamento do mulherengo não é evidência de falta de amor pelo parceiro.

6. Em casais, a negação, desculpas e perdão não ajudam a recuperar. Ambos os parceiros devem compreender o vício e comprometer-se a lidar com ele.

7. As acusações, as reacções furiosas e as atribuições de carácter são destrutivas e devem ser evitados.

8. As mulheres devem salvaguardar seu próprio bem-estar, o que significa que às vezes devem separar-se do mulherengo.

A recuperação é possível. É preciso consciência, tempo, energia, dinheiro e comprometimento.