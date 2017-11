Dicas para cuidar de um recém nascido

Quando o bebé nasce, existem cuidados que as mamãs e os papás devem tomar nota. Principalmente aqueles que são pais de primeira viagem. Reunimos alguns deles neste artigo que lhe vão ajudar com os cuidados.

1. Posição certa para o recém nascido dormir

Os recém nascidos costumam dormir cerca de 21 horas por dia, o sono é importantíssimo para o desenvolvimento regular e saudável do bebé. É aconselhável que o recém nascido fique deitado de lado ou de barriga para cima. Nestas duas posições o bebé corre menos riscos de engasgar ou até asfixiar na almofadinha.

2. Preparar o banho do recém nascido

O banho do bebé deve ser diário e de preferência no período mais quente do dia, entre as 11 e 15 horas. Durante o banho é importante segurar o corpo do bebé firmemente e apoiar bem a cabeça dele, mas antes é fundamental preparar as toalhas, as roupas, a fralda e os produtos de higiene, e verificar a temperatura da água (deve estar em torno de 36°C) na banheira do bebé. Depois disso o bebé já pode ser despido para poder tomar o banho. É preciso ser cuidadoso.

3. Como desentupir o nariz do recém-nascido

Os bebés possuem um mecanismo de defesa presente no nariz para eliminar certas impurezas que pode provocar o entupimento nasal. Pode-se usar alguns métodos para desentupir o nariz do recém nascido: soro fisiológico, aspirador nasal e a solução de água e sal. O importante é usar de forma abundante para soltar as secreções e desobstruir a passagem do ar. Ao desentupir o nariz do bebé, este irá respirar, comer e dormir melhor.

4. Decifrar o choro do recém nascido

É normal mães e pais não saberem lidar com choro do recém nascido. O bebé irá chorar quase sempre nos primeiros meses. A verdade é que o bebé sente medo de todo mundo desconhecido ao redor dele. Depois de passar meses na barriga da mãe, o bebé sente uma insegurança natural ao encarar o espaço aberto a que é submetido. O bebé chora porque sente calor, frio, desconforto, sono, fome, sede, susto, medo, cólica, dor entre outros. Por isso que choram por tudo e por nada porque não tem outra forma de se expressar.

5. Saber se o recém nascido está com febres

É possível detectar a febre no bebé num simples toque, após isso deve-se medir imediatamente a temperatura com um termómetro. A medição deve ser feita na axila ou na virilha. Quando for medida na axila, a temperatura considerada normal é até 36,5ºC e na virilha, até 37,5ºC. A elevação da temperatura é a indicação de que alguma coisa não está bem no bebé e se torna perigosa quando ultrapassa os 42ºC. Se o recém nascido apresentar alteração na temperatura leve-o ao pediatra.

6. Como amamentar o recém nascido

Em primeiro lugar a mãe deve deixar o bebé numa posição confortável que ele possa alcançar facilmente o peito. Deixe o bebé com a cabeça e o corpo alinhados, para que ele não precise ter que virar o pescoço para mamar. O ideal seria testar diferentes locais da casa até encontrar o sítio perfeito para ambos durante a amamentação. O segredo para a amamentação sem dor é uma boa “pega”. A pega correcta requer que o bebê abocanhe o mamilo e uma boa parte da aréola. Se estiver a dor, interrompa a mamada colocando o dedo mínimo entre a gengiva da criança e o mamilo, para desfazer o vácuo, e comece de novo.

Cada mamada pode durar de 5 à 40 minutos. O recém-nascido deve ser alimentado no esquema de amamentação por livre demanda. Isso quer dizer que, sempre que ele tiver fome, vai se manifestar (pelo choro).

7. Como cuidar do umbigo do recém nascido

A área do cordão umbilical precisa estar sempre limpa e seca uma vez por dia, usando sabão neutro durante o banho, até a queda espontânea do coto umbilical, que ocorre por volta do 7º dia após o nascimento. Ele deve ser limpo uma vez por dia, após o banho, usando cotonete e álcool. O coto umbilical não é esse terror todo, não precisa ter tanto receio. O bebé não sente dor nessa região porque o coto umbilical não possui nervos, é só um pedaço da pele da mãe.

8. Necessidade de vacinar o recém nascido



Apesar das defesas que o bebé ganha através do leite materno, existem doenças contra as quais o recém nascido deve ser imunizado através de vacinas, que devem ser aplicadas de acordo com o calendário de vacinação, desde os primeiros dias de vida. A vacinação permite o controle e/ou erradicação de doenças graves como por exemplo, a Poliomielite, o Sarampo, a Tuberculose, a Hepatite B, a Rubéola e entre outras. O bebé passa a ter o “Cartão de Saúde da Criança”, documento onde serão registadas todas as vacinas, e informações, como: dados de identificação do bebé, anotações sobre o parto e condições de nascimento, um gráfico para acompanhamento da evolução do peso/idade, doenças mais importantes, dados da imunização e e outros.

9. Verifique sempre as fraldas do recém nascido



Um recém-nascido precisa, em média, de oito trocas de fralda por dia. É necessário trocar sempre as fraldas do bebé para que não tenha assaduras. A forma ideal de tirar o excesso de fezes e urina do corpinho de seu filho é com algodão molhado apenas em água. Caso utilize fraldas de pano, lave-as sempre com sabão neutro. Nos bebés do sexo feminino a limpeza do bumbum deve ser feita da frente para trás, para se evitar riscos de infecção vaginal.

10. Lidar com cólicas do recém nascido

Se o bebé está chorando incessantemente, enquanto dobra as perninhas em direcção à barriga e não consegue dormir de forma alguma este pode estar com cólicas. Infelizmente não existe tratamento para este tipo de problema, mas medicamentos para aliviar as cólicas podem ser utilizados, desde que prescritos pelo médico. Aqui vai uma dica que pode ajudar muito: Quando seu bebé estiver apresentando as cólicas, coloque-o deitado de costas sobre a cama, e faça movimentos de vai-e-vem, e depois segure nos pezinhos, leve seus joelhos até a barriguinha e volte a esticar as perninhas. Faça movimentos como se ele estivesse a pedalar numa bicicleta em movimentos circulares. Faça estes dois exercícios alternadamente durante alguns minutos cada.

11. Forma correcta de carregar o recém nascido

As vezes é difícil saber a forma correcta de segurar o recém nascido, até mesmo as mães. Afinal, segurar no colo alguém tão pequenino e frágil requer bastante cuidado. Como a musculatura do pescoço é pouco desenvolvida, é preciso apoiar bem a cabeça e as costas do bebé. A melhor maneira de fazer isso é encaixar a cabeça na dobra do cotovelo e as costas no antebraço. Mas nunca faça movimentos bruscos e preste atenção para não pressionar demais, a parte superior da cabeça da criança, já que os ossos do crânio ainda não estão totalmente formados.

12. Excesso de roupa no recém nascido constitui risco

O excesso de roupa no recém nascido pode causar febre ou desidratação. A sensação de frio ou calor do recém-nascido não é muito diferente de uma pessoa adulta. Quando está quente, o corpo transpira e elimina calor pelo suor. No frio, os pelos arrepiam para evitar a perda de calor. Como o sistema no recém-nascido ainda está imaturo e pode não responder como deveria, é preciso alguma atenção, mas não se pode ultrapassar os limites e deixar a criança super-aquecida.

Além do desconforto que leva ao choro do bebé, o excesso de roupas e/ou cobertores provoca sudorese, deixando as peças que estão em contacto com a pele molhadas, o que aumenta o risco de resfriados, principalmente nos meses frios. Pode ocorrer também desidratação e hipertemia, a incapacidade do organismo de reduzir a produção de calor.

13. Levar o recém nascido ao pediatra



Quando o recém nascido estiver com aproximadamente 7 dias de vida, é importante fazer a primeira visita a um pediatra. Nesta consulta será realizado um exame geral, onde o peso e a estatura do bebé serão avaliados. As próximas consultas deverão ser mensais, para que haja um acompanhamento periódico quanto ao crescimento e desenvolvimento do bebé.