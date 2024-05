A menopausa é uma fase natural na vida de uma mulher, marcada pelo fim dos ciclos menstruais e da fertilidade. À medida que o corpo passa por essa transição, podem surgir uma série de sintomas que variam de mulher para mulher. Neste guia, vamos explorar os sinais e sintomas mais comuns da menopausa e como lidar com eles.

1. Irregularidades Menstruais

Uma das primeiras indicações da menopausa é a irregularidade nos ciclos menstruais. Isso pode incluir períodos mais curtos, mais longos, mais leves, mais intensos ou mesmo a ausência de menstruação por vários meses.

2. Ondas de Calor (Afrontamentos)

As ondas de calor, também conhecidas como afrontamentos, são um dos sintomas mais característicos da menopausa. São sensações repentinas de calor intenso que podem ser acompanhadas de sudorese e vermelhidão na pele, especialmente no rosto, pescoço e peito.

3. Suores Noturnos

Muitas mulheres experimentam suores noturnos durante a menopausa, que são semelhantes aos afrontamentos, mas ocorrem durante o sono. Isso pode levar a dificuldades para dormir e a interrupções no descanso.

4. Alterações no Humor

As oscilações hormonais durante a menopausa podem afetar o humor, levando a sentimentos de irritabilidade, ansiedade, tristeza ou depressão. Algumas mulheres também relatam dificuldades de concentração e lapsos de memória.

5. Alterações na Pele e Cabelo

A diminuição dos níveis hormonais pode causar alterações na pele e no cabelo, como ressecamento, perda de elasticidade, rugas e perda de cabelo. É importante manter uma rotina adequada de cuidados com a pele e o cabelo durante essa fase.

6. Secura Vaginal

A diminuição dos níveis de estrogênio pode causar ressecamento e adelgaçamento das paredes vaginais, levando a sintomas como coceira, queimação e dor durante o sexo. O uso de lubrificantes pode ajudar a aliviar esses sintomas.

7. Alterações no Peso

Muitas mulheres experimentam mudanças no peso durante a menopausa, com tendência a ganhar peso na região abdominal. Isso pode ser devido a alterações hormonais, diminuição da taxa metabólica e mudanças no estilo de vida.

8. Problemas Urinários

Algumas mulheres podem experimentar sintomas como aumento da frequência urinária, urgência urinária e incontinência durante a menopausa. Isso pode ser devido à perda de elasticidade nos tecidos pélvicos e à diminuição da produção de estrogênio.

É importante lembrar que os sintomas da menopausa podem variar de mulher para mulher e nem todas as mulheres experimentarão todos os sintomas mencionados. Se estiver a lidar com sintomas desconfortáveis ou perturbadores, consulte um médico para discutir opções de tratamento e maneiras de aliviar os sintomas.