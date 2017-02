Suspeitando que um bezerro havia sido devorado por uma cobra, moradores de uma região na Nigéria abriram o réptil em busca do mamífero. No entanto, para a surpresa deles, no interior da cobra havia dezenas de ovos.

De acordo com o “The Sun”, os ovos do animal são consumidos como uma rara iguaria e, por isso, foram removidos da cobra.