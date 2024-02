Sob o sol inclemente, a terra sofria; não chovia.

As colheitas secavam e a fome se alastrava entre o povo.

Isso ocorreu um ano, depois no seguinte, e ainda por um terceiro ano.

Assim, o povo se reuniu no local de oração, questionando entre si a causa de tal infortúnio; então, levaram a questão ao Curandeiro.

Ele derramou o conteúdo de sua cabaça no solo, repetidas vezes.

Então, declarou que as chuvas só viriam quando a donzela Wanjiru fosse oferecida.

Ele instruiu que cada um, do jovem rapaz ao homem mais velho, deveria trazer, no dia marcado, uma cabra para adquirir Wanjiru de sua família.

Chegado o dia, todo o povo estava presente, cada homem conduzindo uma cabra.

Reunidos em círculo, os parentes de Wanjiru agruparam-se, e ela mesma ficou ao centro.

Enquanto lá estavam, Wanjiru começou a afundar no solo.

Logo estava até os joelhos. Ela gritou, “Estou perdida!” O povo se apertou e entregou cabras aos pais de Wanjiru.

Ela afundou até a cintura. Novamente exclamou, “Estou perdida, mas muita chuva cairá!” Mais cabras foram entregues à sua família.

Ela afundou até o peito, e ainda sem chuva. Wanjiru gritou mais uma vez, “Uma grande chuva virá!”

Agora ela afundou até o pescoço, e então a chuva desabou.

O povo deveria ter avançado para salvá-la, mas, em vez disso, colocaram mais cabras para a família.

Então Wanjiru disse, “Meu povo me condenou”, e ela afundou até os olhos.

Quando um ou outro de sua família tentava salvá-la, alguém do povo lhes apresentava uma cabra, e o membro da família recuava.

Wanjiru clamou pela última vez, “Minha própria família me condenou!” E então ela desapareceu de vista.

A chuva desceu em um grande dilúvio e o povo correu em busca de abrigo em suas casas.

Havia um jovem guerreiro que lamentava a perda de Wanjiru.

Jurou encontrá-la e trazê-la de volta. Vagou por muito tempo, até retornar ao local onde Wanjiru havia desaparecido.

Ali, ao se posicionar onde ela estivera, começou a afundar no solo; e afundou cada vez mais até que a terra o engoliu.

Encontrou-se numa estrada subterrânea, e ao percorrê-la, deparou-se com Wanjiru, toda enlameada e desgrenhada, sem suas vestes que haviam se desintegrado.

Ele a ergueu e carregou-a nas costas até o ponto onde haviam afundado.

Ali, emergiram juntos ao ar livre.

Levou-a à casa de sua mãe, onde ela foi alimentada com a gordura das cabras abatidas e vestida com suas peles, até que novamente se tornou bela e bem-vestida.

Ocorreu que a aldeia estava em festa, e ela e seu guerreiro compareceram.

Quando sua família a viu, tentou se aproximar, mas seu amante os afastou.

Quando a família insistiu nos dias seguintes, o guerreiro se arrependeu.

Pagou à família o preço de compra (lobolo) e permitiu que se reconciliassem.

Este conto, rico em simbolismo e ensinamentos, reflete a profunda conexão entre sacrifício, comunidade e os ciclos naturais na cosmovisão africana. Wanjiru, mais do que uma personagem, representa a interseção entre o humano e o divino, a terra e o céu. A história destaca a importância da responsabilidade coletiva e individual, além de trazer à tona a crítica à ganância e ao esquecimento dos verdadeiros valores que sustentam uma comunidade. O desfecho, com a redenção através do amor e do sacrifício pessoal do guerreiro, oferece uma mensagem de esperança e renovação, reiterando o poder do perdão e da reconciliação.