Aprenda a Falar Changana – Guia Completo

O que é Changana?

Aprender a falar changana (pelo menos o básico) deve ser uma das primeiras missões para quem deseja viver como um verdadeiro moçambicano em Maputo. O que muda quando falamos dos povos das províncias do centro e do norte de Moçambique, que mesmo convivendo bem com o Changana tem suas próprias línguas locais – que valem a pena aprender também.

Existe uma certa confusão entre o Ronga e o Changana, por causa da sua grande semelhança. Na verdade a maior parte dos moçambicanos usa o termo Changana para se referir a duas variantes da língua Tsonga (xiRonga e xiChangana), ou seja, uma mistura de Ronga e o Changana. O xiRoronga é falado em Maputo e o xiChangana é falado em Gaza.

Existe outra variante do Tsonga falada em Inhanbane, o xiTswa, que não entra no grupo de línguas erroneamente chamados de Changana, este é chamado geralmente de xiNhembane ou pejorativamente pelo Rongas de maDindindi.

Nós vamos ensinar algumas palavras básicas de Changana e Ronga (de Gaza e Maputo respectivamente) sem diferenciações, para que você tenha poucos problemas na hora de falar com os nativos destas regiões!

Vale lembrar que quem entende Changana pode desenvolver um diálogo normal com os falantes de Ronga e vice-versa. A diferença entre estes dois é equivalente à diferença entre o Português europeu e o Português brasileiro.

Mini Dicionário Changana/Ronga

Nós preferimos dar preferência à pronuncia em vez da escrita, por isso fala exactamente com está escrito.

Pronomes pessoais

Mina – Eu

Wena – Tu

Yena – Ele

Hina – Nós

Mwina – Vós

Vona – Eles

Saudações

Auxene – Bom dia

Lichile – Bom dia (resposta)

I hlikani – Boa Tarde

Aupeleni – Boa noite

Lipelile – Boa noite (resposta)

Hambanine – Tchau

Kanimambo – Obrigado

Hinkomu – Obrigado

Nikenssile – Estou grato

Hoyo hoyo -Bem Vindo

Ho Yine – Como está?

Ni kahlè – Estou bem

Ni kwatsi (?) – Estou bem

Hlanpswani – sobrinho (a)

Nomes

Móva – Carro

Xipfalo – Porta

Búku – Livro

Mát[h]e – Água

Moya – Ar

Mulungu – Branco/Deus

Makwuavu – Irmão (ã)

Makweru – irmão (ã) – Meu/Minha

Makwenu – irmão (ã) – Seu/Sua

Nwana – Filho

Bhava – Pai

Mamani – Mãe

Ntukulu – Neto (a)

Kokwana – Avó

Mufana – Rapaz

Ntombi – Rapariga

Male – Dinheiro

Lhonguè – Cor

Xitholo – loja

Bazara– mercado

Ulombe – Açúcar/Txukela

Xibomaba – Machimbombo/Ónibus

Verbos

Os verbos no infinitivo são sempre antecedidos da palavra Ku, como acontece com To na língua inglesa.

Ex: Ku Famba – To Go.

É impossível listar todos os verbos existentes, por isso vamos deixar os básicos (se possível sem o Ku, hehehehe).

Kombela – Pedir

Nhica – Dar

Buya – Vir

Famba – Ir

Tsika – Deixar

Ku da – Comer

Yetlhela – Dormir

Pfuka – Acordar

Tsama – Sentar

Kanela – Falar

Dondza – Estudar

Pima – Medir

Pimissa – Ponderar

Teka – Levar

Sweka – Cozinhar

Tsala – Escrever

Vona – Ver

Txuvuka – Olhar

Pfula – Abrir

Pfala – Fechar

Tchova – Empurrar

Frases e Expressões Populares

Nacumbela – Estou a pedir

Nacumbela mát[h]e – Estou a pedir água

Nicombela – Peço

Nicombela Moya – Peço ar

Ni navela – Desejo…

Ni ta kuba – Vou te bater.

Bassopa – Cuidado

Uwenamane vito? – Qual é o seu nome?

Hi mina Matope – Sou o Matope

I hlikani Matope José. Ho Yine? – Boa tarde Matope José. Como está?

Hawena! = Você/tu!

Languta/Txu-huka! = Olha!

Ntukulu wa mina (em ronga) wanga – Meu neto(a).

Kaya kwanga / kaya ka mina – Minha casa.

Yamukela – Receba

Nitlanguelile – Estou grato

Ni pfuni – Ajuda-me

Mu pfuni – Ajuda-o

Suca! – Saia!

Mina naku rhandza – Eu gosto de ti

Ni navwla aku kanela na wene – Gostaria de falar contigo

Ledze a sikwembo she lerisike dzone – Pela qual Deus nos recomendou

Rhandza ma kweno ku fana ni lesweuti randzissaka shi shone – Amar ao seu próximo à sua semelhança

Ni làvà kuchava timango ni munho – Quero comprar amendoins e sal

I malè muni? – Quanto custa?

Nayala/ ani lavi – Não quero

Xá Dula – Está Caro

Nirivalele – desculpa

Mahala – Grátis

Ka Hissa – Está quente

Nilava Wena – Quero Você

Nilava Male – Quero dinheiro

Nós tentamos trazer aqui uma mini aula focada na pronuncia, do que é chamado Changana, uma mistura do Ronga com o verdadeiro Changana. Não somos experts no assunto, por isso é possível que tenhamos cometidos alguns erros…

Esperamos que este artigo seja o seu dicionário portátil de changana!