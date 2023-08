Um conto de amor digno de um conto de fadas ganhou vida neste fim de semana, quando a renomada cantora moçambicana Lizha James trocou votos matrimoniais com o carismático empresário angolano Nelo dos Santos. A cerimônia suntuosa aconteceu no sábado, dia 10 de Agosto, em um cenário pitoresco, reunindo amigos e familiares próximos em uma celebração que ficará gravada nas memórias de todos.

As festividades começaram na sexta-feira com a cerimônia tradicional do Lobolo, uma tradição cultural rica em simbolismo e significado. Durante essa cerimônia, os noivos e suas famílias celebraram a união com rituais ancestrais, representando a fusão de duas culturas distintas em um vínculo inquebrável.

No sábado, o dia do casamento, a magnífica cerimônia ocorreu sob um céu azul brilhante no cenário idílico de Maputo. Lizha James, radiante em um vestido de noiva deslumbrante, e Nelo dos Santos, elegante em um terno sob medida, trocaram votos emocionantes diante de um altar exuberantemente decorado. Os olhos marejados e sorrisos de felicidade testemunharam o amor profundo e genuíno que compartilham.

A festa de casamento continuou em grande estilo, com uma recepção extravagante que contou com uma seleção de pratos gourmet e uma pista de dança animada, onde os convidados celebraram a alegria contagiante do casal. Entre os convidados estavam muitas personalidades proeminentes dos mundos do entretenimento, da política e dos negócios, tornando o evento ainda mais especial.

A equipe da organização do casamento trabalhou incansavelmente para garantir que cada detalhe fosse perfeito, resultando em um evento que refletia a personalidade e o estilo únicos do casal. Os convidados elogiaram a atmosfera calorosa e a atenção aos detalhes, tornando o casamento de Lizha James e Nelo dos Santos uma celebração verdadeiramente memorável.

Nossos votos mais sinceros de felicidades vão para Lizha James e Nelo dos Santos, à medida que embarcam nesta nova jornada juntos. Que seu amor continue a crescer e florescer, inspirando a todos nós com sua dedicação e conexão duradoura.

A galeria de fotos abaixo captura momentos preciosos deste dia inesquecível, revelando a beleza do casamento e a cumplicidade entre Lizha James e Nelo dos Santos:

Casamento do ano: Lizha James e Nelo dos Santos 1 de 11

Fotos: (Taibo Bacar/Instagram)