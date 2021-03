Como Preparar Almôndegas de Bacalhau

Almôndega é um prato cujo ingrediente principal é uma bola de carne moída ou carne variada é servida numa refeição. Hoje temos Almôndegas de Bacalhau.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: almôndegas,bacalhau,peixe

Porção da receita: 6

Calorias: 277

Tempo de preparo: PT12H

Tempo de cozimento: PT1H25M

Tempo total: PT13H25M

Ingredientes da receita:

Bacalhau

Requeijão

Farinha de rosca

Ovo

Cebola

Alho

Farinha de trigo

Cheiro-verde

Óleo

Molho de tomate

Tomates

Azeite

Cebola

Pimenta-do-reino

Sal

Instruções de receita: Coloque o bacalhau em uma tigela, cubra com água e deixe de molho por 12 horas, trocando a água por 4 vezes. Escorra e desfie. Em uma tigela, misture o bacalhau desfiado, a cebola, o alho, o cheiro-verde, o ovo, a farinha de rosca e a farinha de trigo, tempere com sal e pimenta e mexa até formar uma massa. Cubra e leve a geladeira por 1 hora. Abra porções da massa nas mãos, recheie com requeijão e feche formando bolinhas. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar levemente e escorra em papel-toalha. Para o molho, aqueça uma panela com o azeite e frite a cebola e o tomate por 2 minutos. Adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta, adicione as almôndegas e cozinhe por 15 minutos. Sirva quente. Bom apetite.