Como Preparar Bife Wellington

Bife Wellington é um preparado de bife de filé revestido com patê e duxelles, que é então envolvido em massa folhada e assado.

Tipo: Carnes

Cozinha: Britânica

Palavras-chave: bife,wellington,carne,massa folhada

Porção da receita: 4

Calorias: 315

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT1H35M

Tempo total: PT2H05M

Ingredientes da receita:

Cogumelos

Filé mignon

Massa folhada

Presunto

Manteiga

Creme de leite

Cebolas

Alho

Gemas

Água

Azeite

Vinho do porto

Sal

Pimenta-do-reino

Pimenta branca

Louro

Alecrim

Vinagre balsâmico

Instruções de receita: Lave os cogumelos e bata-os no liquidificador até que o creme fique bem liso. Em uma panela refogue a cebola no azeite, depois o alho e deixe dourar. Acrescente os cogumelos e cozinhe até começar a secar, por cerca de 30 minutos. Assim que estiver bem consistente e seco, coloque o creme de leite, o sal, as pimentas, e deixe ferver. Logo de seguida desligue o fogo. Reserve. Tempere o filé mignon dos dois lados com sal e pimentas. Aqueça a frigideira com um fio de óleo e sele as carnes. Seque o filé em um pano limpo ou papel toalha. Enrole o filé bem apertado e leve à geladeira por pelo menos 15 minutos. Abra a massa folhada em cima de um papel aderente suficiente para enrolar o filé com folga. Pincele com as gemas e cubra toda a massa com fatias de presunto. Disponha o purê de cogumelos sobre o presunto, formando uma camada com cerca de 1 cm de espessura. Deixe 2 cm de cada lado para não vazar ao enrolar. Centralize o filé mignon na massa. Enrole a massa sobre o filé. Feche as laterais e dobre para baixo. Leve-o à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira, coloque em uma assadeira untada com azeite, pincele com as gemas e leve ao forno pré-aquecido (180 ºC) por aproximadamente 40 minutos. Na frigideira usada para selar o filé, refogue cebola e alho com um fio de azeite. Misture o alecrim e o louro. Amasse a pimenta e junte ao refogado. Coloque o vinagre balsâmico, o vinho do porto e deixe reduzir até quase secar. Adicione a manteiga e tempere com sal. Por fim, retire a carne e fatie, disponha as fatias sobre um prato e coloque o molho por cima. Bom apetite.