O bolinho de arroz um alimento confeccionado com base no arroz. Na receita de hoje temos Bolinhos de Arroz com Queijo e Calabresa. Veja o passo a passo.

Ingredientes

150 g de mussarela ralada

4 ovos

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 chávenas de arroz cozido

1 gomo de calabresa ralada

1/2 colher de sopa de fermento em pó

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsinha a gosto

Farinha de rosca para empanar

Como Preparar Bolinhos de Arroz com Queijo e Calabresa