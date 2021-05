Como Preparar Bolo Mousse de Chocolate

Bolo é resultado de uma combinação de massa de farinha, açúcar e diversificados ingredientes. A receita escolhida é Bolo Mousse de Chocolate.

Tipo: Bolos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: bolo,mousse,chocolate

Porção da receita: 6

Calorias: 587

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT55M

Ingredientes da receita:

Ovos

Farinha de trigo

Fermento em pó

Chocolate em pó

Chocolate ao leite

Nata ou chantily

Gelatina incolor sem sabor

Açúcar

Água

Gotas de baunilha

Chocolate meio amargo

Creme de leite

Cerejas

Granulado

Raspas de chocolate

Instruções de receita: Pão de Ló: Coloque numa batedeira, as claras e bata até virar claras em neve. Adicione as gemas e continue batendo. Coloque o açúcar de seguida. Vá acrescentando o restante dos ingredientes e por último coloque o fermento em pó e mexa de forma delicada. Coloque numa forma de 17 cm de diâmetro untada e enfarinhada e leve ao forno 180° por cerca de 35 minutos. Mousse de Chocolate: Derreta o chocolate ao leite em banho maria ou no microondas de 30 a 30 segundos, acrescente o creme de leite e mexa até ficar bem misturado. Derreta a gelatina conforme instruções da embalagem e acrescente ao chocolate depois por último misture o chantily já batido leve por 10 minutos a geladeira. Reserve. Calda: Coloque numa panelinha a água e o açúcar e leve ao fogo por 5 minutos até derreter o açúcar, depois acrescente a baunilha. Ganache: Leve em banho maria o chocolate até derreter e misture o creme de leite. Montagem: Tire a tampa de um dos bolos e no outro corte ao meio. Na mesma forma que assou a massa de pão de ló, coloque plástico acetato em volta da forma e comece a montar o bolo. Coloque uma camada de bolo, molhe com a calda e coloque o mousse de chocolate e repita novamente, termine com a massa de bolo molhe com a calda e leve a geladeira para ficar bem compactado. Decore como desejar. Bom apetite.