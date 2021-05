Como Preparar Bolo Pérola

Bolo é resultado de uma combinação de massa de farinha, açúcar e diversificados ingredientes. A receita escolhida é Bolo Pérola.

Tipo: Bolos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: bolo,pérola,cake

Porção da receita: 8

Calorias: 533

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Coco fresco

Suco de abacaxi

Claras

Gemas

Fermento em pó

Margarina

Farinha de trigo

Lata de abacaxi

Chantilly

Calda do abacaxi

Emulsificante

Açúcar

Instruções de receita: Na batedeira, bata as claras em neve, acrescente as gemas, o açúcar, a margarina, o suco, a farinha e o fermento, continue batendo. Coloque em uma fôrma redonda untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 30 minutos. Retire o bolo do forno, desenforme, deixe esfriar por alguns minutos e corte ao meio por duas vezes. Em uma tigela, misture delicadamente os ingredientes do recheio. Então recheie o bolo nas camadas. Na batedeira, bata a calda do abacaxi, o açúcar, o emulsificante durante 10 minutos ou até ficar como um merengue. Decore o bolo e polvilhe o coco ralado.