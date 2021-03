Como Preparar Bolo Pudim de Chocolate

Bolo é resultado de uma combinação de massa de farinha, açúcar e diversificados ingredientes. Na receita de hoje trazemos o Bolo Pudim de Chocolate.

Tipo: Bolos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: bolo,bolo pudim,chocolate

Porção da receita: 8

Calorias: 566

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT2H

Tempo total: PT2H15M

Ingredientes da receita:

Chocolate em pó

Açúcar

Leite condensado

Leite

Aroma baunilha

Ovos

Farinha de trigo

Sal

Óleo

Fermento em pó químico

Cacau em pó

Instruções de receita: Pré-aqueça o forno a 180º C.Calda:Em uma panela pequena, leve ao fogo o açúcar com 1/4 de chávena de água até virar um caramelo médio. Despeje sobre uma forma de pudim de 22 cm de diâmetro, cobrindo toda a superfície interna. Reserve.Pudim:Bata todos os ingredientes do pudim no liquidificador e reserve.Bolo de Chocolate:Em uma vasilha, dilua o cacau em pó em uma chávena de água morna. Noutra vasilha, misture a farinha, o sal e o fermento em pó químico. Num recipiente, bata os ovos, o óleo e o açúcar. Junte o cacau diluído e os ingredientes secos misturados, mexendo bem até formar uma massa lisa. Transfira primeiro a massa do pudim para a forma caramelizada. Depois, em colheradas, coloque a massa de bolo de chocolate. Asse em banho-maria por 1 hora e 10 minutos. Espere esfriar, coloque na geladeira e aguarde pelo menos 6 horas antes de desenformar.